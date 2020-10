Jaime Munguía avisó cuál será el paso siguiente a Tureano Johnson

Este viernes tendrá lugar el regreso a los cuadriláteros de Jaime Munguía, uno de los mimados de Oscar De La Hoya y de los peleadores en que más expectativas depositan desde su promotora Golden Boy. Será ante Tureano Johnson, desde el Fantasy Springs Resort & Casino de Indio, y estará en juego el título intercontinental de peso mediano de la OMB.

Para Munguía será la segunda pelea en esta división de peso, a la que subió tras concretar la quinta defensa exitosa del cinturón súper wélter de la OMB y en la que debutó en enero de este año, en el Alamodome de San Antonio, derrotando por nocaut técnico en el undécimo round al irlandés Gary O'Sullivan.

El oriundo de Tijuana, que tiene un récord de 35 victorias sin empates ni derrotas, dijo llegar muy preparado a la pelea y deslizó cuál espera que sea su siguiente paso si todo sale como imagina este viernes. “Todo este tiempo de pandemia que no pudimos pelear nos permitió trabajar fuerte en el gimnasio y corregir algunos errores. Todo pasa por algo y nosotros no paramos. Se debe notar el trabajo que hicimos en esta pandemia”, expresó en ESPN KnockOut.

Y agregó: “Tureano es un peleador con más experiencia que Gary O’Sullivan, con quien peleamos en enero, pero yo también me siento con más experiencia, no sólo por esa pelea que me sirvió mucho, sino porque pudimos trabajar muchas cosas en este receso, por así decirlo. Esperamos cerrar el año de manera sólida y enfocarnos después en los campeones y las grandes peleas. Nos estamos alistando para ello”.

Teniendo en cuenta que es la Organización Mundial de Boxeo la que mejor ranqueó a Jaime Munguia en su llegada a la división de los medianos, el campeón mundial apuntado no sería otro que Demetrius Andrade, aunque este podría dejar vacante su cinturón para subir a pelear como súpermediano. En ese caso, muchos creen que habrá un combate entre Munguía y Liam Williams para decidir quién será el nuevo campeón.

