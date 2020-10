Jaime Munguia fue llamado por otro boxeador a pelear por un título mundial

A Jaime Munguia podría llegarle más pronto que tarde la oportunidad de pelear por un titulo mundial en la división de peso mediano, a la que decidió subir a inicios de este año, dejando vacante su cinturón de peso súper wélter de la Organización Mundial de Boxeo tras cinco defensas exitosas.

Su debut en las 160 libras tuvo lugar el pasado 11 de enero, en el Alamodome de San Antonio, y fue con victoria por nocaut técnico en el undécimo round ante el experimentado peleador irlandés Gary O'Sullivan. Su vuelta al cuadrilátero y próximo compromiso será el 30 de octubre en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, una de las bases de operaciones más importantes de Golden Boy Promotions, ante Tureano Johnson.

Pero ahora podría surgir también para Munguia la posibilidad de pelear por un título mundial y fue Liam Williams, de Gales, quien puso la opción sobre la mesa. Es que el peleador de 28 años, con récord de 22 victorias, 2 derrotas y un empate, posee el status de retador obligatorio al cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, pero está convencido que el actual campeón Demetrius Andrade lo dejará vacante para subir de división.

“Mientras tenga mi oportunidad y luche por el título mundial, no me importa con quién pelee, pero personalmente no creo que Andradelo acepte. Creo que se irá y creo que pelearé con Munguia . Esa pelea tiene sangre y tripas por todas partes", expresó en diálogo con BT Sport.

Claro que antes de pensar en ese cara a cara con el mexicano, Williams también deberá salir airoso de su próximo compromiso, que tendrá lugar este sábado, en el BT Sport Studio de Stratford, ante Andrew Robinson, veterano de 36 años con un discreto récord de 24 victorias, 4 derrotas y un empate.

Lee También