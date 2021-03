Jake Paul tiene un llamado de Fury para subir al ring

Jake Paul tiene fecha para enfrentarse con el peleador recientemente retirado de UFC Ben Askren el próximo 17 de abril, en la que será su tercera pelea como boxeador, pero la primera en la que se medirá ante alguien que realmente tiene experiencia en los deportes de contacto.

El youtuber siente que está listo para comenzar a desafiar a grandes nombres del pugilismo, curiosamente luego de una victoria ante un exjugador de baloncesto como Nate Robinson. Y la oportunidad podría estar a la vuelta de la esquina, pues recibió un llamado a subir al ring desde el Clan Fury.

La prueba de que la oportunidad es grande para Jake Paul es que el propio Eddie Hearn, promotor de MatchRoom Boxing, ha mostrado interés en organizar una cartelera que lo incluya. "Me gusta Tommy Fury contra Jake Paul. Personalmente, no me importa. Jake Paul está trabajando. Y he visto muchos peleadores profesionales que son peores que Jake Paul", expresó.

Tommy Fury es el hermano menor de Tyson Fury, que se desempeña en la división de peso crucero y ha realizado un total de cinco peleas desde que debutó como profesional en diciembre de 2018, todas ellas con victoria. Su última presentación fue el pasado 27 de febrero, cuando derrotó por nocaut a Scott Williams.

También John Fury, padre de Tommy y Tyson, dijo que es una pelea que le gustaría para su hijo menor, pues se confesó un fanático de las payasadas de Jake Paul en redes sociales. "Estoy disfrutando un poco de una broma con Jake Paul. Esperamos tenerlo en algún momento en el futuro. Probablemente lo aceptemos a continuación si podemos atraparlo", señaló.

Lee También