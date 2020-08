Se confesó James: "Ya no conduzco, me quitaron el carné de tantas multas"

Una de las grandes curiosidades que hay sobre James Rodríguez tiene que ver con su gusto por los coches y si le gusta conducir. Desde que volvió al Real Madrid, nunca se le vio delante de un volante y muchos pensaban que se daba el lujo de tener un conductor que lo llevara a donde él necesitara.

Siempre que vimos al colombiano en un coche en el último año, nunca iba pilotando. Siempre se le veía con un chofer. Respecto a eso, habló en una entrevista y nos dejó muy en claro que es amante de los automóviles. Se ha dado el gusto de tener coches bastante lujosos.

“Me encantan los coches. Tuve Lamborghini Gallardo, Porsche Cayene GTS, Bentley, ahora tengo una camioneta Mercedes Benz G500 negro mate. Tengo otro carro Mercedes, es más pequeño, pero tiene 630 caballos, es una bomba, pero no me acuerdo el nombre"

Después de eso, vino el interrogante que cualquiera le haría. Si le gustan tanto los carros, ¿por qué no los conduce? Pues bien, no los conduce en la actualidad. James se sinceró y aceptó que no lo hace porque no puede. De tantas infracciones que cometió, le retiraron el carné y por eso dejó de comprar coches.

“Dejé de comprar coches. No puedo conducir porque me quitaron el carnet por velocidad. Aquí es por puntos y por cada infracción te quitan puntos.... Ahora hago cursos para poderlo recuperar. Como un niño bueno voy a clases, veo señales, estoy cinco o seis horas allá sentado"

La entrevista completa de James Rodríguez y su charla con Daniel Habif:

Lee También