Bonnet a la carga: por esta razón, James y Queiroz se enemistaron en Colombia

Una vez más, Javier Hernández Bonnet aprovechó su espacio informativo en 'Blog Deportivo', de Blu Radio, para revelar más detalles de la tensa relación que sostenía Carlos Queiroz en la Selección Colombia con algunos jugadores. El luso, al parecer, tuvo varios roces con James Rodríguez.

Según dio a entender Bonnet, Queiroz y James la llevaban en la Selección por obligación. Al parecer, hubo un hecho en concreto que le molestó bastante al '10' en un decisión del DT y allí comenzaron a raspar los dos. Todo terminó de explotar en el partido contra Uruguay cuando el portugués le entregó la cinta de capitán a David Ospina y no al jugador del Everton.

¿Dónde comenzó a dañarse la relación? Según Javier Hernández, todo comenzó a finales de 2019. En aquella convocatoria de juegos amistosos en los que James se lesionó entrenando. Luego de eso, Stiven Alzate salió a jugar con la Tricolor y en su dorsal se puso el número que comunmente le vemos usar a Rodríguez, la '10'.

“A mí me aseguran que la relación después de haberle entregado la camiseta número 10 a Steven Alzate, la relación, o por lo menos la confianza de James hacia el técnico no fue mucha. No sé si enderezaron el camino”.