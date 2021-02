Jermall Charlo podría meterse en medio de Canelo Álvarez y Caleb Plant

La agenda 2021 de Canelo Álvarez parecería estar ya completamente organizada, aunque la única pelea confirmada para él sea la del próximo 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, donde expondrá los cinturones de peso súper mediano de la AMB y el CMB ante Avni Yildirim.

Para el fin de semana de las celebraciones de 5 de Mayo está previsto que se enfrente a Billy Joe Saunders, mientras que entre septiembre y octubre podría tner lugar un combate ante Caleb Plant, para lograr enfrentarse así a todos los campeones de las 168 libras buscando terminar el año como el monarca indiscutible de la división.

Pero hay otro gran campeón que podría interponerse en los planes del mexicano. Se trata de Jermall Charlo, quien tras defender con éxito su titulo de peso mediano del CMB ante Sergiy Derevyanchenko en septiembre, está pensando en incursionar en una división superior.

Si así sucede, Caleb Plant ya dio el visto bueno para ser quien lo reciba en un combate de título mundial. "He escuchado rumores de que él quiere subir a las 168 libras. Y si ese es el caso, soy el hombre al que debe ver en la división", dijo en diálogo con Brian Custer.

Además, se refirió también a la posibilidad de enfrentar a David Benavídez, quien está buscando volver a ser campeón mundial tras perder su título del CMB, ahora en manos de Canelo, por no dar el peso en la balanza para su última pelea. "Él cree que me va a vencer y luego podrá ir por Canelo. Pero el boxeo no funciona de esa manera. Él ya tuvo sus oportunidades y las desaprovechó", dijo.

