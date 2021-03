Jermall Charlo recogió el guante y avisó que noqueará a Benavídez

Tras concretar la cuarta defensa exitosa de su título mundial de peso mediano del CMB, derrotando por decisión unánime a Sergiy Derevyanchenko el pasado 29 de septiembre en el Mohegan Sun Casino de Uncasville, Jermall Charlo comenzó a evaluar seriamente la posibilidad de subir a pelear en las 168 libras.

Si esto sucede para su próxima pelea, ya encontró a un boxeador dispuesto a darle la bienvenida en la división, que no es otro que el excampeón mundial del CMB David Benavídez, quien regresó a los cuadriláteros el sábado pasado con triunfo por nocaute técnico en el undécimo asalto ante Ronald Ellis.

Atento a ese desafío que está en el aire, Jermall Charlo no tardó en recoger el guante y responder al Bandera Roja: "¡Hagamos esa pelea! Prometo que voy a patear su pequeño trasero punk. Le pongo todo a lo que amo", comenzó diciendo en diálogo con The Last Stand Podcast.

Y agregó: “Le doy cuatro rondas, cinco rondas. Lo conoceré en unas cinco rondas, seis rondas, no más. Lo golpearon demasiado. Soy poderoso. Explotaré sobre él. Confía en mí, hago lo mío. He estado haciendo esto toda mi vida. Ponme ahí, hermano. Soy un león. Hagámoslo".

Un combate ante David Benavídez sin dudas sería para Jermall Charlo un ingreso a lo grande en las 168 libras, al punto que de salir victorioso lo dejaría muy bien posicionado para tomar una pelea de título mundial, que si todo sale como espera Canelo Álvarez sería ante el mexicano y con todos los cinturones en juego.

Lee También