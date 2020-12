Así son los días de Jhon Viáfara en una cárcel de EE.UU por narcotráfico

En entrevista con el diario El Tiempo, el padre de Jhon Viáfara, José Elias Viáfara, reveló detalles de cómo es la vida del exfutbolista ahora que se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos tras ser vinculado con una importante red de narcotráfico.

Don José Elías le contó al medio que su hijo parece desenvolverse bastante bien con los otros reclusos en una prisión en Texas. Según reveló, Jhon Viáfara domina muy bien el inglés por loq se puede comunicar con otros compañeros sin problema alguno. Además, aseguró que hizo varias amistadas y que los otros reclusos "lo respetan".

"Él esta recluido en una cárcel de Texas, no me acuerdo como se llama, me dice que lo tratan bien y que lo respetan".