Riquelme lo dijo todo: "Córdoba es un arquero que jamás volverá a aparecer"

Luego de que EA Sports consiguiera las liciencias oficiales de los torneos Conmebol, la siguiente decisión acertada que tomaron fue darle una cara a este logro. Al final, decidieron escoger al mejor jugador que tuvo la Libertadores en su historia como el rostro que representa este certamen: Juan Román Riquelme.

De hecho, EA Sports publicó una nueva pieza en video en la que Riquelme habla de sus sentimiento sobre Boca, la Libertadores, el trofeo, la gloria. Juan Román aseguró haberse sentido feliz con todo lo que vivió y que si pudiera volver a nacer, "escogería la misma vida".

Luego de eso, prefirió no quedarse con todo el crédito: "No me siento héreo... me siento afortunado". Habló de Martín Palermo, su goles y le dedicó un capítulo corto al exportero colombiano que brilló con el Xeneize: "Óscar es un arquero que jamás volverá a aparecer".

Los elogios de Juan Román Riquelme a Óscar Córdoba:

✅ Sinónimo de la CONMEBOL @Libertadores.

✅ Tres veces ganador de la máxima copa de Sudamérica.

✅ ¡Xeneize en cuerpo y alma!



Juan Román Riquelme, “Topo Gigio” está en #FIFA21. Descubre más de él. #GanarEnEquipo #WinAsOne pic.twitter.com/GDBc3icB0t — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) December 22, 2020

