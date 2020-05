Julio César Chávez: "Es un día especial para todos los mexicanos"

Para todos los mexicanos, a causa de la pandemia de coronavirus, será una conmemoración atípica del 5 de mayo, día en que se recuerda aquella exitosa campaña del ejército mexicano, repeliendo a las tropas francesas en Puebla en 1862. Esa victoria es considerada una de las más importantes ante una potencia bélica extranjera.

Quien se refirió al valor simbólico de este día, para el último capítulo de Peleamundos, fue el gran campeón Julio César Chávez. "Luché muchas veces en mayo representando a todos los mexicanos. Es algo muy pero muy especial. Algo muy hermoso sentir el amor de todos los mexicanos y mexicoamericanos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Hay muchos mexicanos que apoyan a aquellos compatriotas que van a triunfar a los Estados Unidos. Para ellos es algo grandioso que uno pueda representarlos. Siempre traté de hacerlo de la mejor manera y afortunadamente gané su respeto. Pero sobre todo gané el amor de esa gente, que nadie me lo puede quitar".

Chávez dijo ya no recordar cómo le fue en cada uno de los combates que realizó en mayo a lo largo de su carrera, aunque dijo estar convencido de haber ganado mucho más de lo que perdió. Dos de sus últimos tres combates tuvieron lugar este mes, con victorias ante Frankie Randall en 2004 y ante Ivan Robinson en 2005.

"Lo único que me queda es la alegría que le di a los mexicanos allí. La euforía con la que me recibieron, también en el momento en que me presentaban y cómo me siguieron durante el combate. Siempre me quedará eso, porque hay momentos que para nosotros son complicados", destacó El César.

