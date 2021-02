Julio César Chávez Jr criticó a Canelo Álvarez y el Comandante Faitelson lo ubicó en su lugar

La historia ya la conocemos de memoria. No importa lo que haga Saúl El Canelo Álvarez arriba del cuadrilátero, siempre estarán haciendo fila para criticarlo. Uno de ellos es Julio César Chávez Jr, quien al parecer todavía no logra terminar de digerir el hecho de que el tapatío lo haya hecho morder el polvo allá por mayo de 2017.

Después de una presentación sin fisuras del campeón mundial de peso súper mediano de la AMB y el CMB, acabando en tres asaltos con su retador obligatorio Avni Yildirim, El Junior igualmente salió al cruce desde sus redes sociales, minimizando la actuación de su compatriota.

"Gana Canelo. Pero de una forma u otra no puede darle a sus espectadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando se dice el mejor. Un rival con dos años sin subirse al ring. Yo me subo, Canelo y no cobró en 175 días. El día que quieras", escribió en su cuenta de Twitter en un intento desesperado de volver a las grandes carteleras.

Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

Tan disparatada sonó la crítica de Julio César Chávez Jr que quien se sintió en la necesidad de intervenir fue el Comandante del periodismo David Faitelson, incluso cuando él mismo acababa de criticar al Canelo desde sus propias redes. "Y seguro hubieses sido mejor rival que El Turco...", le respondió.

Y seguro hubieses sido mejor rival que “El Turco”... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 28, 2021

Lo cierto es que Canelo ya está en otro plano muy diferente del que le propone el hijo de la leyenda, pues ya confirmó que el 8 de mayo irá en busca del título de la OMB que ostenta Billy Joe Saunders para tachar un nombre más en el camino de convertirse en el campeón indiscutible de las 168 libras.

