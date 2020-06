Julio César Chávez Jr dio la razón por la que quiere tener revancha con Jacobs

La última vez que Julio César Chávez Jr subió al cuadrilátero, el 20 de diciembre en Phoenix, se fue derrotado por Daniel Jacobs por retiro deportivo en el quinto round y fueron muchos los que opinaron que allí estaba terminándose su carrera.

Sin embargo, el hijo de la leyenda parece haber utilizado el aislamiento al que obligó la propagación de la pandemia de coronavirus para reflexionar, reordenar prioridades y comenzar a entrenarse pensando en el regreso y en volver a poner su nombre junto al de los mejores boxeadores de la actualidad.

Este miércoles, incluso, fue mucho más allá y publicó en su cuenta de Instagram declaraciones que pertenecen a él mismo, a través de las cuales explica por qué quiere tener una revancha ante el que fue su último verdugo. "Me gustaría la revancha en 175 con Jacobs porque no me ganó peleando. Me ganó porque yo ya no podía respirar".

En los últimos días, Chávez Jr ha mostrado cómo acelera en su preparación, para la que cuenta con un sparring de alto nivel. Se trata de Diego Pachecho, quien con 19 años y un récord de 9 combates invicto como profesional se alza como uno de los más grandes prospectos del boxeo mexicano.

Al pedir esta revancha con Jacobs, el Junior cambió la dirección de todas las miradas que apuntaban a Sergio Maravilla Martínez como su próximo rival. El argentino está dispuesto a regresar del retiro para concederle la revancha de aquel combate que en 2012 fue la primera derrota para Chávez.

