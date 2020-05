Chávez Jr habló del gran error que cometió antes de subir al ring con Canelo Álvarez

Julio César Chávez Jr tiene planes ambiciosos para la salida de la cuarentena, que incluyen la creación de su propia promotora ahora que se terminó su vínculo con Al-Haymon y también la posibilidad de volver a tener oportunidad de pelear por un título mundial y borrar así las críticas que recibió en su última presentación, en la que cayó sin atenuantes con Daniel Jacobs, por nocaut técnico en el quinto round.

También muy duras fueron las críticas que recibió el Junior cuando le tocó perder en las tarjetas con Saúl Canelo Álvarez, el mejor campeón que tiene actualmente el boxeo mexicano. Fue el 6 de mayo de 2017, en el T-Mobile de Las Vegas. En una entrevista exclusiva con Boxeo Mundial, se refirió a algunas circunstancias que, cree, marcaron el rumbo de ese combate.

"Llevé todas las de perder por haber firmado papeles que no debía. Trataron de ganarme desde antes que subiera al ring. La gente que se suponía me tenía que proteger, me condujo a una derrota segura. No quedé copntento", expresó Chávez Jr en relación al hecho de haberse pactado la pelea en 164 libras.

Pero por otro lado, remarcó que tuvo cinco muy buenas vueltas en ese combate y que hasta el propio Canelo lo sabe, por lo que le gustaría que alguna vez pudiera concederle la revancha. Para afrontarla, dijo haber aprendido sus lecciones y se comprometió con sus fanáticos a respetarlos siendo disciplinado.

En el debate sobre la conveniencia o no de organizar combates sin público, Junior se colocó del lado de quienes no ven como un problema el hecho de que haya carteleras a puertas cerradas, donde la gran apuesta esté destinada al pay per view. "Mientras sea en bien del deporte, no importa cómo se haga", resaltó.

