Julio César Chávez Jr: "Quise boxear para vengar a mi papá"

Julio César Chávez Jr confía en que todavía tiene algo para dar en el boxeo de élite, más allá de que su último combate terminó con una derrota categórica, por nocaut técnico en el quinto round, ante Daniel Jacobs. Ese traspié fue el cuarto de su carrera, pues también fue derrotado por Saúl El Canelo Álvarez, Andrzej Fonfara y Sergio Maravilla Martínez.

Mientras continúa entrenándose desde su casa, en Los Angeles, esperando lo que le deparará la salida de la cuarentena, dialogó con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, quien tuvo mucho interés en conocer sobre los inicios de un boxeador distinto a la gran mayoría, ya que creció rodeado de lujos.

"Nunca me faltó nada, pero tuve otras dificultades por tener un padre famoso. De niño me hubiera gustado ser futbolista", comenzó diciendo Chávez Jr. Y agregó: "Me gustaba el boxeo, pero en ese momento mi padre no había perdido ni una pelea. Entonces pensé que era el mejor y que para mí estaba bien probar con el fútbol".

Fue precisamente cuando llegó el segundo traspié del César, en 1998, que Jr se convenció de agarrar también los guantes: "Cuando mi padre perdió contra Oscar De La Hoya, pensé por primera vez que quería boxear para conseguir venganza por mi papá", confesó Julito, quien hizo su debut como profesional en diciembre de 2004, noqueando en la segunda vuelta a Eliseo Urias en Culiacán.

Junior reveló que para él la vida en los Estados Unidos siempre fue más aburrida que en México, y que eso tuvo mucho que ver en que desde los quince años comenzara a frecuentar los gimnasios tras la escuela, como pasatiempo. "Cuando regresé a Culiacán, Rudolfo (Chávez) me preguntó si quería hacer mi debut profesional. Yo no quería volver a la escuela en Riverside, así que dije que quería hacerlo", recordó.

