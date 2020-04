Julio César Chávez Jr se ofrece a cambiar los planes de Canelo Álvarez y Golovkin

Son muchos los que tienen la idea fija, los que ha la salida de la cuarentena solo quieren ver un combate que no es otro que el que enfrente por tercera vez a Saúl "El Canelo" Álvarez con Gennady Golovkin. A todos ellos, Julio César Chávez quiere ofrecerles una alternativa que lo tenga a él como protagonista.

En diálogo con ESPN, el hijo de la leyenda, que en su último combate cayó de manera categórica ante Daniel Jacobs después que desde su esquina decidieran acabar con la pelea en el quinto round, cree que todavía tiene lo necesario como para volver a medirse con Canelo. Incluso, aseguró, cree que será capaz de noquear a Gennady Golovkin.

Por estos días, no parece ni que el tapatío, campeón mundial de peso mediano de la AMB, la FIB y el CMB; ni el kazajo, campeón por la Organización Internacional de Boxeo; tengan en sus planes a Julio César Chávez Junior. Pero este apuesta a cambiarles los planes a ambos.

Chavez Jr: I Have 3 or 4 Years Left - I Can Knock Golovkin Out! https://t.co/FSmiJO676I pic.twitter.com/PMr93llN3p — BoxingScene.com (@boxingscene) April 19, 2020

"Con perseverancia y disciplina, me quedan tres o cuatro años en el boxeo de máximo nivel. Debo darme tiempo. Espero que lo que ya he hecho mal no me afecte para seguir adelante", comenzó diciendo. Y agregó: "Las peleas que la gente quiere ver son ante Canelo, Golovkin y Jacobs".

Chávez Jr recordó su combate ante Saúl Álvarez, en el que cayó en las tarjetas por decisión unánime, y las circunstancias negativas que la rodearon: "Él ya estaba en la cima, era el favorito. Pero también sabe que no llegué al cien por cien y que hubo situaciones extradeportivas que me afectaron". Sobre la posibilidad de enfrentar a Golovkin, se envalentonó todavía más: "Me imagino ganándole por nocaut. Sería una pelea muy dura, pero creo que GGG se desempeñó en un nivel inferior en sus últimos combates".

El 6 de mayo de 2017:



Saúl Álvarez no noqueó a Chávez Jr, porque no quiso.



Twitter es el único 'ring' en el que @jcchavezjr1 podrá volver a pelear con el @Canelo. pic.twitter.com/KkQkHDF0b4 — Sergio Dipp (@SergioADippW) January 22, 2020

Lee También