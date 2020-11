Julio César Chávez Jr tuvo que salir a buscar rival de último momento

Nicolás Masseroni no será el rival de Julio César Chávez Jr el 27 de noviembre, en el Parque de la Revolución de Culiacán, Sinaloa. En relación a los motivos de la cancelación, fueron distintas las explicaciones que dio cada uno de los peleadores, ambos eligiendo las redes sociales como canal de expresión.

A través de una historia que subió a su cuenta de Instagram, el mexicano dijo que su rival no estaba pudiendo dar con el peso. Pero Masseroni salió al cruce de esas versiones con un video que publicó, también en Instagram, en el que dijo que había existido una falta de acuerdo contractual.

"La pelea se posterga para 2021. No nos pudimos poner de acuerdo, esa es la realidad. Yo estoy preparado, estoy listo para pelear el viernes que pasó, este sábado y el año que viene. Esa es la realidad. Me preparé como nunca en mi vida. Es un sueño que tengo desde muy chico, pero lamentablemente no nos pusimos de acuerdo", explicó el argentino.

"La pelea no se canceló. Acuérdense que les dije que el rival no pudo bajar el peso. El rival va a ser un ecuatoriano. La pelea sigue, el mismo día. Todo sigue de igual manera. Así que nos vemos el viernes", dijo Chávez Jr, a la vez que mostró a sus seguidores el pantaloncillo que tiene preparado para la pelea.

El peleador oriundo de Ecuador mencionado por el mexicano es Boston Jeyson Minda, quien tiene un récord profesional de 24 victorias y 3 derrotas. Chávez ya realizó una pelea después del parón del boxeo a causa del Covid-19 y terminó con derrota ante Mario Cazares.

