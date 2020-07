Julio César Chávez Jr volvió a pedir audiencia con Canelo Álvarez

Nada de lo que parecía tan sencillo a inicios de año, cuando todos querían tener la oportunidad de medir fuerzas con Saúl El Canelo Álvarez, está siéndolo ahora en plena pandemia por la propagación del coronavirus. Si bien el boxeo ha ido reactivando de a poco su maquinaria y Golden Boy tiene decidido que su gran campeón vuelva a los cuadriláteros en septiembre, encontrarle rival ya empieza a volverse una odisea.

El primero en bajarle pulgar fue Billy Joe Saunders, el campeón de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo que precisamente estaba llamado a enfrentar al tapatío en mayo. Pero ahora, este no solo dijo que no llegaría en plena forma a la fecha señalada, sino que protestó porque quisieron reducir su bolsa económica y no la del Canelo.

Instagram de Chávez Jr.

También el excampeón mundial David Lemieux, un rival que es imposible pensar que hubieran ido a buscar si las circunstancias fueran las normales, presentó objeciones respecto al dinero que le habrían ofrecido para pelear, siempre alegando que el hecho de que la velada sea a puertas cerradas generará ingresos mucho menores que los habituales.

Allí, entonces, vio abrirse una puerta Julio César Chávez Jr, peleador que fue derrotado por Canelo con autoridad en 2017, por decisión unánime, y que en su última presentación viene de ser retirado en el quinto asalto por Daniel Jacobs, en septiembre del año pasado.

"Yo pelee con él en otro peso, estaba más débil. No es el peso donde quiero pelear, pero si no tiene rival yo siempre he buscado con los mejores en el momento que sea", aseguró el hijo de la leyenda en diálogo con TV Boxeo. Y agregó: "Él prefiere el cincuenta por ciento del dinero que boxear. Entonces la pelea conmigo le va a dar dinero y eso es lo que quiere. Cuando quiera pelear, voy a estar listo".

Lee También