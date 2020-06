Julio César Martínez recibió la invitación de otro campeón mundial

El mexicano Julio César Martínez, campeón mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, podría tener una importante pelea por delante si atiende al desafío que lanzó otro de los campeones que tiene la división: el sudafricano Moruti Mthalane, dueño del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo.

Es que el Babyface viene pidiendo la posibilidad de tener un combate de unificación de títulos, por lo que los apuntados solo son dos, teniendo en cuenta que el cetro de la OMB en el peso mosca está vacante.

"Escuché que el boxeo está regresando lentamente, pero veamos qué está sucediendo. Mi nombre ha sido mencionado para las peleas de unificación. Es el sueño de todo boxeador luchar en una pelea de unificación y ganar diferentes cinturones", expresó el crédito de Sudáfrica, que tiene ya 37 años y es campeón desde 2018.

“Si tengo esa oportunidad, la aprovecharé con ambas manos. Tengo dos opciones para luchar por las unificaciones o hacer defensas obligatorias de mi título de la FIB. Me sentaré con mi gerente y discutiré qué ruta vamos a tomar", agregó.

Si va por la unificatoria, deberá elegir entre Julio César Martínez, campeón del CMB, y el ucraniano Artem Dalakian, dueño del cinturón de la AMB. “Sin duda, todavía me siento muy fuerte para competir con los boxeadores más jóvenes y les advierto que no deben pensar que me ganarán porque soy viejo. Todavía estoy saludable y listo para luchar contra cualquier peso mosca", concluyó Mthalane.

