El mensaje de Karol G que volvió a explotar Twitter cantando todas las verdades

Bien es cierto que Karol G no es muy activa en Twitter como si lo suele ser en Instagram Sin embargo, cada que aparece en la red del pajarito explota todos con su cortos, pero muy virales mensajes.

Hace un par de semanas, cuando empezó toda la crisis por el Coronavirus, la paisa lanzó uno de sus mejores tuits que no tardó en volverse viral. Ya es conocido que, al igual que la pandemia, otro tema que sigue causando furor en las redes es su éxito 'Tusa'. Ella lo usó para mandar un mensaje de consciencia: "Se suspenden los próximos conciertos porque TUSAlud es lo primero".

Ese mensaje explotó todo Twitter y ahora mandó otro que puso todo al revés. Aunque muchos no entendieron el sentido de su mensaje, terminó cantando una de las verdades más claras de las redes sociales.

"Que no te siga en las redes no significa que no te sigue en las redes", así de sencillo y claro fui su último tuit. En cuestión de minutos, llegó a más de 4 mil 'retuits' y más de 20 mil 'likes' por su mensaje. En las respuestas, muchos quedaron perdidos.

que no te siga en las redes no significa que no te sigue en las redes ... — KAROL G (@karolg) April 11, 2020

