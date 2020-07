Kell Brook le puso fecha a Crawford, si es que quiere enfrentarlo

El excampeón mundial de peso wélter de la Federación Internacional de Boxeo Kell Brook, que perdió su cinturón en 2017 tras ser derrotado por Errol Spence por nocaut en el undécimo round, ya avisó que está listo para regresar a los cuadriláteros en el último trimestre del año y manifestó el deseo de enfrentar a alguno de los grandes nombres de la división.

Y si hay que señalar entre ese grupo de muy buenos peleadores que dan las 147 libras, el británico apunta especialmente a Terence Crawford, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, y Keith Thurman, quien viene de perder su título Súper AMB ante Manny Pacquiao.

Hay que recordar que desde su derrota ante Spence Jr, Kell Brook no ha peleado en la división de peso wélter y ha flotado entre las 150 y las 154 libras, acumulando victorias ante Sergey Rabchenko, Michael Zerafa y Mark DeLuca. Ahora, mientras se entrena en Fuerteventura con campeones de la talla de Josh Taylor y Billy Joe Saunders, espera volver a tener una gran oportunidad.

"Me mantengo ocupado y listo. Voy a ponerme en la mejor posición para cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Estoy muy interesado en pelear contra Crawford", dijo el británico en una entrevista concedida a Sky Sports.

Y agregó: "Creo que Keith Thurman también ha dicho que le encantaría hacer una pelea. Así que me mantengo activo en Fuerteventura con un gran grupo de muchachos. Todos estamos trabajando duro. Soy muy liviano. No me gusta decir qué peso tengo. Pero si es con Crawford, por el título, en octubre o noviembre puedo estar listo para ir a 147".

