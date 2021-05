Kyle Wachtel: "Hicimos una promoción con los Pittsburgh Steelers... un afortunado fanático ganó el equivalente a 10 años de boletos de temporada"

Kyle Wachtel lleva 10 años estableciendo relaciones, desde su etapa como Director de Asociaciones de Marketing en FanDuel, donde tuvo la compleja y muy trabajosa tarea de afiliado de apuestas online, hasta su papel como Jefe de Asociaciones de BetMGM, el cual comenzó en 2019.

Las apuestas deportivas han despegado en Estados Unidos a medida que más ligas y equipos importantes se sumaron a las oportunidades de trabajar con empresas del rubro para promover sus marcas y crear nuevas experiencias para los fanáticos. BetMGM está muy adelantado en ese aspecto con asociaciones a largo plazo con la NFL, NBA, MLB y MLS.

Kyle Wachtel asistirá al BETFEST el 15 de mayo, y conversando con Bolavip destacó la importancia de construir relaciones y crear promociones que sean beneficiosas tanto para BetMGM, como para los equipos con los que se asocia.

Las alianzas de BetMGM con la MLB, NBA, NFL y MLS

Bolavip: ¿Qué hace exactamente un Jefe de Asociaciones en BetMGM?

Kyle Wachtel: Recibo socios y afiliados para BetMGM. Me uní en enero de 2019, así que en estos dos años he visto crecer a la compañía... nuestras alianzas son muy amplias, incluyen a nuestros socios de la liga y del equipo, y a nuestros socios estratégicos. Esos socios son Yahoo Sports, el Buffalo Wild Wings, TopGolf, los Athletics, por nombrar algunos. En cuanto a los equipos y las ligas, estamos asociados con la NBA, la MLB, la NHL, la MLS, y tenemos un número cada vez mayor de alianzas con equipos. Así que es un trabajo muy variado con muchos socios únicos y diferentes, y eso hace que las cosas sean emocionantes. Hay toda una serie de acuerdos (con los socios) y eso hace que las cosas sean multifacéticas.

BV: ¿Cómo se presenta BetMGM a través de estas alianzas con las principales ligas deportivas del país?

KW: Esta es una nueva industria aquí en los Estados Unidos, hay algunas cosas que podemos hacer y otras que no, y esas pautas están evolucionando a medida que la gente se vuelve más conocedora a través de la prueba y el error. En última instancia, las apuestas deportivas son uno de nuestros principales sectores aquí en BetMGM, ofrecemos productos de juego en línea (casino en línea, póker), pero las apuestas deportivas son realmente la corriente principal. Y, en última instancia, estos socios de equipos y ligas son grandes oportunidades para llegar a sus grupos de fanáticos y generar que conozcan a BetMGM... Estas alianzas tienen muchos componentes, hemos sido capaces de unir nuestras marcas a través de los usos de IP y la publicidad. Por ejemplo, en el sitio web de la MLS se puede hacer clic a través de la parrilla de probabilidades para ser llevado a la página web de BetMGM. Estamos trabajando con Sports League Partners (Socios de la Liga Deportiva) para introducir las apuestas deportivas, las probabilidades, y generar una buena experiencia para sus fans. Ese es el objetivo final, una buena experiencia para los fanáticos.

BV: ¿Cuál sería un ejemplo de una buena experiencia para los fanáticos?

KW: Algunas de las promociones y ejecuciones que llevamos a cabo ayudan a crear esa experiencia. Por ejemplo, realizamos una promoción con los Pittsburgh Steelers, el sorteo "Decade of Black and Gold", en el que los aficionados podían participar en un sorteo para ganar premios semanales, y un afortunado fanático ganó el equivalente a 10 años de boletos de temporada. Por lo tanto, son oportunidades que, sin las alianzas, no podríamos ofrecer. Es un diferenciador para BetMGM frente a la competencia, y es una oportunidad única para que un aficionado de los Steelers se comprometa con el equipo.

BV: ¿Hay algún tipo de reparto de ingresos entre BetMGM con las ligas o equipos?

KW: Estructuramos todos nuestros convenios como alianzas y no patrocinios. Y que de esto ambas partes generen ingresos, porque realmente son dos partes que tienen que trabajar juntas. Hay diferentes objetivos para las distintos acuerdos, y se trata de encontrar algo que encaje con cada socio en específico. Por ejemplo, la NBA y la MLB están bien establecidas, la gente está acostumbrada a apostar en esos deportes, por lo que no es algo totalmente nuevo. Pero la NASCAR tiene una gran base de fans y un público realmente comprometido, pero el NASCAR y las apuestas no son algo que (el fan) esté acostumbrado a asociar. Por lo tanto, queremos introducir a los aficionados a las apuestas en el NASCAR y mejorar los mercados de apuestas y las oportunidades para esos fanáticos.

BV: ¿Hubo muchas reservas por parte de las grandes ligas deportivas para asociarse con las apuestas en línea? ¿O estaban entusiasmados con la oportunidad?

KW: Ciertamente hay casos en los que algunos socios pueden ser más progresistas que otros, como mostrar las probabilidades en las redes sociales, algo con lo que otras ligas pueden no sentirse tan cómodas hoy en día. Cada liga está descubriendo su respectivo nivel de comodidad, y últimamente, se dan cuenta de que las apuestas son excelentes para el compromiso con el deporte y añaden emoción. Así que se trata de ir de una manera que explique a los aficionados que las apuestas deportivas están aquí para complementar su experiencia. Si lo prueban y lo disfrutan, es fantástico, y espero que sigan divirtiéndose. Y si no lo hacen, también está bien.

BV: Recientemente, la NBA se asoció con Marvel y tuvo gráficos durante un partido relacionados a la franquicia. ¿La industria de las apuestas deportivas ve estas tipo de medidas como oportunidades o todavía está limitada en lo que puede hacer?

KW: Es un proceso en evolución, y se empezarán a ver más integraciones en la televisión y a través del streaming. He visto la retransmisión de la NBA y ha sido interesante que hayan avanzado en este aspecto. Además, para la NBA tienen el NBA Bet Stream, en el que puedes ver un puñado de partidos con las probabilidades de BetMGM, la integración y la marca en esas transmisiones. También traen comentaristas que hablan más específicamente de las apuestas, así que eso es algo que puedes transmitir ahora, y creo que cada vez verás más.

Medición de los resultados

Kyle Wachtel

BV: ¿Ha visto la repercusión de todos estos esfuerzos? ¿Se ha producido un aumento del tráfico en el sitio web? ¿Y aumento de inscripciones?

KW: Sin duda, somos una empresa orientada a los datos y queremos cuantificar los resultados lo mejor posible. En algunos casos, puede ser difícil, pero intentamos hacerlo lo mejor posible, a través de encuestas y de empresas como Nielsen, que proporcionan evaluaciones de otros medios de comunicación. Y buscamos realmente unir la imagen completa, de modo que podamos comprender "esto está generando valor", y cómo podemos evolucionar y hacer más, y aprovechar estos éxitos.

BV: ¿Cómo ha sido la creación de alianzas durante una pandemia?

KW: Tenemos una visión a largo plazo, y nuestra esperanza es encontrar asociaciones a largo plazo. Esa es ciertamente nuestra preferencia. Los recorridos a corto plazo pueden estar justificados en algunos casos, pero últimamente queremos encontrar socios que compartan nuestros ideales y trabajen juntos para alcanzar los objetivos de ambos. Es una calle de doble sentido.

BV: Se acerca la conferencia BETFEST. Cuando BetMGM participa en una conferencia, online o no, ¿cómo funciona el proceso para aprovechar todo ese networking?

KW: Ha sido genial que las conferencias hayan podido realizarse de manera digital el año pasado, aunque admitiré que no puedo esperar a volver a una conferencia en persona. Las conferencias son muy instructivas en una industria tan nueva, pero también son una gran oportunidad para establecer contactos y volver a conectar con gente. Durante una conferencia digital fue donde comenzamos nuestra asociación con los Tennessee Titans. Por lo tanto todavía se genera una red de contactos y alianzas a través de conferencias digitales.

Lee También