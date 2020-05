La advertencia de Danny García a Errol Spence

Un campeón de la talla de Errol Spence Jr, dueño de los cinturones de peso wélter de la Federación Internacional de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, difícilmente pudiera haber imaginado que iba a tener tantas dificultades a la hora de cerrar su próxima pelea.

Sucede que hay boxeadores de renombre, como el campeón de la Organización Mundial de Boxeo Terence Crawford, que creen que no es oportuno ser el primer rival de The Truth tras su recuperación del accidente automovilístico que sufrió a fines del año pasado, ya que en caso de obtener una victoria habría quienes la minimicen por estas circunstancias.

Quien dejó claro que no piensa de ese modo es Danny García, excampeón de dos divisiones que está buscando volver a reinar y ya avisó que tiene en sus planes tanto a Errol Spence como a Manny Pacquiao. "No me preocupa en absoluto. Si no estás al cien por cien, no subas al ring", advirtió en una entrevista con The Ak And Barak Show.

El mismo razonamiento utilizó para justificar que no quiere sacar ninguna ventaja en un posible combate ante la leyenda filipina, que sige vigente a sus 41 años. "Sé que dicen que Manny es mayor ahora, pero que viene de una gran victoria. Entonces, si eres viejo, no subas al ring. Si Spence no se recuperó, no subas al ring. Porque no quiero escuchar ninguna excusa. Nunca puse excusas", manifestó.

Cabe recordar que Danny García ya tuvo la oportunidad de subir al ring este año. El 25 de enero, en el Barclays Center de Brooklyn, enfrentó y derrotó por decisión unánime al ucraniano Ivan Redkach.

