La advertencia de Eddie Hearn a Billy Joe Saunders antes de pelear con Canelo Álvarez

Billy Joe Saunders se tiene fe. Sabe que se está negociando un combate de unificación de títulos mundiales ante Canelo Álvarez para el fin de semana de 5 de Mayo y está convencido de tener lo necesario para derrotarlo y quedarse así con tres de los cuatro cinturones más importantes en la división de los súper medianos.

"Una cosa que Canelo Álvarez nunca, nunca, nunca, pero nunca hizo es pelear con un gitano. Nunca. Tengo algo dentro de mí ardiendo tan fuerte que daré mi vida, mi alma, mi todo para conseguir la victoria", había expresado el británico la semana pasada, en una entrevista concedida a Talk Sports.

Eddie Hearn, promotor del campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo en las 168 libras, también lo cree capaz de poder derrotar al mexicano, que tras su victoria de diciembre ante Callum Smith se quedó con los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Sin embargo, creyó conveniente hacer una advertencia a Saunders para que no se desenfoque mientras se prepara para una pelea que está seguro sucederá. “Creo que Billy debería simplemente eliminar las redes sociales. Es difícil porque creo que a veces, y él se ha traído mucho de eso, lo han retratado de cierta manera y eso no lo ayuda. También le resulta difícil expresar sus sentimientos y lo que quiere decir cuando trata de justificarse a sí mismo", comenzó diciendo el promotor en diálogo con The Sun.

Y agregó: “Al final, todo va bien. Billy Joe Saunders está peleando con Canelo Alvarez en una de las peleas más importantes del año y el resto se lo dejo a él. No puedo cuidarlo, no puedo tomar su mano. Eso es todo. Eso es todo para él. O se convierte en una leyenda del boxeo británico esa noche o pierde su campeonato mundial".

