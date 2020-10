La Bombardera Rubia publicó foto con escote y tuvo que explicar a sus seguidores dónde están sus ojos

Durante este 2020, a pesar de tener solo cuatro peleas como profesional -todas ellas ganadas-, Ebanie Bridges se convirtió en una verdadera celebridad del mundo del boxeo, haciendo una muy buena utilización de sus redes sociales para promocionarse como una boxeadora que, a la vez, puede ser una mujer muy sensual.

Los resultados están a la vista, no solo porque MatchRoom Boxing, la popular promotora que dirige Eddie Hearn, fueron a buscarla sino también porque le brindaron la posibilidad de que su quinta pelea en el terreno rentado sea ya por un título mundial.

Así las cosas, la australiana que es conocida como La Bombardera Rubia, estará peleando el próximo el próximo 14 de noviembre en el Reino Unido ante la peleadora local Rachel Ball, con récord de 6 victorias y una derrota, por el título vacante de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

En la última publicación que realizó en su cuenta de Instagram, Ebanie Bridges explicó por qué usar una mascarilla todo el tiempo, a causa de los protocolos por el Covid, puede favorecerla en su próxima pelea. "No estoy segura de que me esté acostumbrando a usar una máscara dondequiera que vaya. ¡Incluso en el gimnasio, mientras estoy en la bolsa y trabajando con la almohadilla! Pero estoy segura de que restringir mi aire y tener que trabajar solo me pondrá más en forma cuando me quite la máscara para pelear... ¡¿Verdad?!", escribió.

Claro que tuvo que hacer una advertencia a sus seguidores, debido a que en la primera foto que publicó lució mucho escote. Y lo hizo fiel a su estilo: "No estoy segura que alguien haya notado la máscara blanca. Mis ojos están aquí arriba", bromeó.

