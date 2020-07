La cifra de Golden Boy por la que nadie acepta pelear con Canelo Álvarez

Hay una pregunta que no paran de hacerse en el mundo del boxeo. ¿Por qué si hace unos meses no había peleador en el planeta que no quisiera bajar al Canelo del Olimpo, ahora nadie acepta luchar con él en septiembre? La respuesta, evidentemente, tiene que ver con la oferta económica que se ha modificado en tiempos de pandemia.

Fue Joe Gallagher, entrenador de Callum Smith, quien puso sobre la mesa los montos que hasta ahora se habían mantenido bajo reserva. Y si bien reconoció que espera que todavía pueda darse un combate entre su pupilo y el mexicano, no considera que el reparto de la bolsa sea justo.

"Llega un punto en que no vamos a vender nuestra alma. Lo que me han dicho es que Golden Boy tiene 40 millones y que 35 son para Canelo Álvarez. Entonces, tienen un precio de 5 para su oponente", reveló en diálogo con Boxing Scene. Y agregó: "Me llevo muy bien con Golden Boy, pero piensan que quien esté luchando sintonizará con la gente solo por estar enfrentando a Canelo y lo que en realidad necesitan es una gran pelea".

Gallagher aseguró que Callum Smith podría dar ese gran espectáculo en el cuadrilátero enfrentando al mexicano y que incluso podría derrotarlo. "Si quieren lanzar DAZN en el Reino Unido, le diría a Callum que me gustaría que reciba un poco más de dinero. De lo contrario, iríamos con Sky Sports y no con DAZN", dijo.

El entrenador se mostró sorprendido de que en tiempos de pandemia, lo que impide dar acceso a los fanáticos al evento, Golen Boy pueda tener todavía 40 millones de dólares de bolsa para el combate. Y a la vez molesto por el reparto, ya que no cree que ninguno de los nombres que los fanáticos quieren enfrentando al mexicano merezcan cobrar cinco millones.

