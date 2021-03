La crítica de Barby Juárez por el dinero que gana Canelo Álvarez

Si bien los últimos años han presentado avances importantes en relación al boxeo femenino, que empezó a ser parte de las grandes carteleras, que tiene su propio ranking libra por libra y figuras que reciben importantes ingresos por pelea y sponsors; todavía es un abismo el que lo separa de la rama masculina.

Mariana La Barby Juárez, quien llegó a hacer nueve defensas exitosas del título mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, mostró tener una mirada crítica al respecto y utilizó como ejemplo nada menos que al Canelo Álvarez, quien es considerado el mejor peleador libra por libra de la actualidad.

"He hecho el doble que Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como ha tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo. No menosprecio al Canelo, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las oportunidades", dijo en diálogo con Publimetro.

Y agregó: "Él no tiene la culpa, porque simplemente ha trabajado para ganarse las cosas. Pero creo que es ahí donde da mucho coraje. Te da ese coraje de decir soy mujer, trabajo el doble, soy mamá... Y así y todo debo llegar bien preparada a mis peleas. Tengo que cumplir los dos papeles, trabajar el doble y al final del día el pago no es ni la mitad".

Mariana Juárez viene de perder el título mundial de peso gallo del CMB en su última presentación, cuando iba en búsqueda de hacer su décima defensa exitosa consecutiva. Su vencedora fue Yulihan La Cobrita Luna, ante quien ya ha pedido tener revancha para recuperar su corona.

