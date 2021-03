La enfermedad que complica la preparación de Billy Joe Saunders para su pelea con Canelo Álvarez

Apenas finalizada la pelea entre Canelo Álvarez y Avni Yildirim, quien no salió a pelear el cuarto round tras ser derribado en el tercero, en las pantallas gigantes del Hard Rock Stadium de Miami se confirmó que el mexicano enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders para unificar títulos mundiales en la división de peso súper mediano.

El británico, dueño del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, subió por última vez al cuadrilátero el pasado 4 de diciembre en Londres, donde derrotó por decisión unánime a su compatriota y amigo Martin Murray. Una vez confirmada la pelea que está esperando desde inicios del año pasado, aseguró tener lo necesario para frenar el envión del tapatío, que ostenta los títulos del CMB y la AMB en las 168 libras.

Foto de BoxingScene

Sin embargo, Saunders todavía no ha podido comenzar a prepararse para la pelea como había planificado producto de una enfermedad. El viernes, en diálogo con el programa de DAZN The Ak & Barak Show, él mismo se encargó de confirmar que sufre un ataque de gripe que le ha impedido meterse en el gimnasio.

"Creo que todos saben que tengo que dar lo mejor de mí. Pero estoy presionado por el tiempo ahora. Diez días sin entrenamiento. Tengo gripe, no estoy en forma. Todavía estoy pesado. Aún no he comenzado el campamento correctamente", reconoció el peleador que es promovido por MatchRoom Boxing.

En relación al tiempo que queda de preparación, ocho semanas que comenzaron a contar desde el sábado, Saunders dejó muy clara su postura con respecto a la pelea: "Hay una cosa conmigo y es que si me derrotan o si gano una pelea nunca daré una excusa. Desde mi punto de vista, no hay excusas. Si no soy lo suficientemente bueno para vencer a Álvarez el día 8, nunca seré lo suficientemente bueno para vencerlo".

Lee También