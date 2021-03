La excusa del CMB para justificar el papelón de Yildirim ante Canelo

Canelo Álvarez hizo la tarea. Le pusieron un retador obligatorio en el camino y lo hizo a un lado el último sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. Avni Yildirim no entró en pelea hasta que ya no hubo, cuando tras besar la lona en el tercer asalto su entrenador decidió que no había razón para salir a pelear el cuarto.

Es cierto que la actuación del turco se quedó al borde del papelón, que dejó al público presente y a los telespectadores con ganas de más. Pero también es cierto que al último que debería culparse por eso es precisamente a quien retuvo los cinturones de peso súper mediano del CMB y la AMB.

Por el contrario, habría que preguntarse por qué un peleador que no peleaba desde febrero de 2019, que incluso había sido derrotado en esa última pelea, tenía el primer lugar en el ránking del Consejo Mundial de Boxeo y fue ordenado con tanta prisa como rival obligatorio de Canelo.

Quien intentó dar esas respuestas fue Mauricio Sulaimán, presidente del organismo. "Con Yildirim hubo una situación que cambió drásticamente, que fue la inactividad que generó la pandemia y los efectos de la propia pandemia. Así que terminamos ordenando una pelea con el retador oficial, para que se respeten sus derechos", dijo en diálogo con ESPN.

Y agregó: “En este caso pasaron dos años y no fue culpa de nadie, no fue culpa de Yildirim ni del organismo sancionador, sino de una pandemia. Antes de la pandemia él iba a pelear y cancelaron la pelea, estas son los cosas que sucedieron. Debemos tener un recurso para no estar totalmente apoyados contra la pared por un reglamento, cuando suceden cosas extraordinarias".

