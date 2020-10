La foto de Errol Spence que sigue conmoviendo a un año de su accidente

El 10 de octubre de 2019, dos semanas después de realizar la cuarta defensa exitosa de su título de peso wélter de la Federación Mundial de Boxeo y de arrebatarle a Shawn Porter, a quien venció en falló dividido, el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo; Errol Spence sufrió un grave accidente automovilístico en el que destrozó su Ferrari, saliendo despedido del mismo en Dallas y quedando hospitalizado en estado crítico.

Aquella noche The Truth salvó de su vida de milagro y desde entonces su recuperación a marchado tan rápido que desde hace meses ya ha comenzado a prepararse para regresar a los cuadriláteros, algo que finalmente sucederá el próximo 5 de diciembre, en Texas, cuando enfrente a Danny García.

Habiéndose cumplido un año este sábado desde el gravísimo accidente, Errol Spence quiso recordarlo desde sus redes sociales, donde compartió una foto de su coche destrozado y otra imagen suya que todavía genera escalofríos y conmoción, por el severo daño con que ingresó al hospital.

"Un año hoy. No se cómo ni por qué me salvé, pero gracias a Dios. La idea de dejar a mis hijas pequeñas creciendo sin mí todavía me jode. Pero tengo una triple bendición y debo estar aquí por alguna razón", escribió el campeón mundial de peso wélter de la FIB y el CMB en su cuenta de Instagram, recibiendo de inmediato miles de saludos y bendiciones.

Pese a haber recibido recomendaciones de realizar algún combate de readaptación antes de volver a poner en juego sus cinturones, Errol Spence quiso probarle al mundo y probarse a él mismo que está en condiciones de volver a enmarcarse en un combate de alto riesgo con Danny García y así es como será.

Lee También