La frase de Teófimo López que puso a temblar a Top Rank y ESPN

Hay mucha incertidumbre acerca de quién promoverá la próxima pelea de quien fue nombrado como el mejor boxeador de 2020 gracias al triunfo sobre Vasyl Lomachenko que le permitió sumar a su título mundial de peso ligero de la FIB también los de la AMB, la OMB y el de campeón franquicia del CMB.

Sucede que Teófimo López debe hacer una defensa mandatoria ante el invicto peleador australiano Geroge Kambosos, para la cual no hubo acuerdo tras dos meses de negociación por la compensación económica que quieren recibir tanto Top Rank como el propio peleador.

Esta situación motivó que, como había dejado por escrito la FIB cuando ordenó la pelea de título mundial, la realización de la misma quede sujeta a una audiencia de licitación que tendrá lugar el próximo 18 de febrero y que podría dejar a la promotora que dirige Bob Arum, y también a ESPN, sin la organización de la cartelera que protagonizará una de sus máximas estrellas.

Curiosamente, o tal vez no, quien menos preocupado parece con esta situación es el próximo Teófimo López. "Me encanta la plataforma en la que estoy, ESPN y Top Rank. Todo lo que me importa ahora es que son solo negocios. A eso se reduce todo, no es nada personal. Si no podemos cumplir con los términos, entonces supongo que llevaré mi talento a South Beach", dijo en diálogo con Mark Kriegel.

Y agregó: “Tienes al mejor luchador del mundo en esa pantalla. Todo es pagar cuotas y eso es lo que hicimos. Pagamos nuestras deudas. Soy Teofimo, el luchador favorito de tu luchador favorito. Eso marca la pauta y todos deben entenderlo. Yo soy la verdad. Soy el mejor en la división y es solo la adquisición. Estoy aquí por la gloria y seguir adelante. Si no puede cumplir con los términos, como dije, vamos a llevar nuestros talentos a otra parte".

