La gran duda de Caleb Plant antes de pensar en unificar con Canelo Álvarez

Caleb Plant se quedó muy lejos el último sábado de los pronósticos que había hecho en la previa de su pelea ante Caleb Truax. Si bien se llevó una victoria del Shrine Exposition Center de Los Angeles, que le permitió retener su título mundial de peso súper mediano de la FIB, necesitó de las 12 rondas para vencer por decisión unánime a un rival que nunca estuvo a la altura de la cita.

Una vez que se bajó del cuadrilátero, Plant explicó que una de las razones por las que no había logrado definir el pleito por la vía rápida, como había anunciado, fue una dolencia que entre el cuarto y el quinto round comenzó a sufrir en su mano izquierda, lo que lo hizo tomar mucho menos riesgo a la hora de lanzar golpes.

Foto de BoxingScene

Y sucede que ahora esa lesión parece ser una fractura, lo que pone al campeón mundial estadounidense en el dilema de si someterse o no a una intervención quirúrgica cuando se está hablando de que en septiembre podría tener un combate de unificación de títulos mundiales ante Saúl El Canelo Álvarez.

"No estoy seguro de la cirugía. engo que sentarme y hacer que lo revisen, y ya veremos. Pero a partir de ahora, no estoy seguro. No creo que sea nada loco o que me obstaculice, así que solo tengo que hacer que lo revisen", expresó Caleb Plant, quien estiró su invicto a 21 peleas, sin empates.

Plant sabe que antes que el tenga oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez, el mexicano tendrá un combate de unificación ante Billy Joe Saunders, campeón mundial de la OMB, que muy posiblemente sucederá el fin de semana de las celebraciones de 5 de Mayo. Sin embargo, no mostró demasiado interés en relación a cómo podría desarrollarse esa pelea. "Estoy preocupado por mí, por mi equipo y por lo que estoy pasando. Ese es su asunto, así que cuando suene la campana, es para ellos entrar allí, averiguar y resolver sus diferencias", concluyó.

