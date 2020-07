La OMB ordenó combate de título mundial y Navarrete será protagonista

La Organización Mundial de Boxeo habría tomado ya la decisión de ordenar un combate que defina el título vacante de la división de peso súper pluma y haría el anuncio formal de la misma a fines de esta semana, según el presidente del organismo Francisco Valcarcel reconoció a Boxing Scene.

Este combate tendrá como protagonista a Emanuel El Vaquero Navarrete, quien tendrá rápida oportunidad de buscar coronarse campeón en una categoría en la que debutó en su anterior combate por haber sido clasificado como el número uno de organismo. Su rival será el rankeado número dos Jessie Magdaleno, quien no conformó pese a su victoria en su última presentación ante Yenifel Vicente.

"Si Navarrete o Magdaleno no están disponibles para hacerlo, saltaremos al número tres del ranking que es Ruben Villa", dijo Valcarcel. Y agregó: "Tocaremos base con Top Rank ya que tanto Navarrete como Magdaleno son promovidos por ellos. Luego ordenaremos la pelea".

Navarratte-Magdaleno: WBO To Order Fight For Vacant 126 Pound Title https://t.co/xzVOhivyNl pic.twitter.com/sZYwyefOi2 — BoxingScene.com (@boxingscene) July 20, 2020

Así las cosas, la principal preocupación de la OMB en este momento es si Navarrete, instalado en México, podrá ingresar a los Estados Unidos en plena pandemia de coronavirus. Del lado de Magdaleno no habrá ningún problema para decir presente y ya hicieron público el entusiasmo: "Esa es una pelea que queremos. Será una gran batalla. Será interesante ver si la pelea ocurre en la burbuja o no, pero me gustaría que la pelea se lleve a cabo a más tardar en septiembre y octubre", dijo el manager Frank Espinoza.

Navarrete (o Villa) y Magdaleno estarían luchando por el cinturón desocupado por Shakur Stevenson a principios de este mes. Stevenson ganó el título vacante el año pasado contra Joet González, pero optó por subir a 130 libras desde este año.

Lee También