La pelea de la que saldrá un rival para Devin Haney

Tras la solicitud que él mismo había hecho, el Consejo Mundial de Boxeo reincorporó a Devin Haney como como campeón ligero y le concedió una defensa voluntaria para cuando se reanude la acción. Sin embargo, le exigió también un combate ante el ganador de la clasificatoria por el título mundial entre Javier Fortuna y Luke Campbell.

The Dream, que había realizado su último combate en noviembre del año pasado imponiéndose a Alfredo Santiago por decisión unánime, había sido declarado campeón en receso luego de someterse a una cirugía de hombro. Fue por eso que se convocó a una pelea entre Fortuna y Campbell, por el título vacante, pero dejando en claro al ganador que debería enfrentar a Haney cuando estuviera recuperado.

No hay pistas, por el momento, sobre el rival ante el que decidirá hacer el campeón su defensa voluntaria. Uno de los que está buscando la oportunidad de pelear por el campeonato mundial ligero es el joven Ryan García, quien hace pocos días dijo no temer a Haney por considerar que no ha enfrentado todavía a un gran rival y que no tiene estilo propio.

Devin Haney y Javier "Abejón" Fortuna ya se encuentran en negociaciones para la defensa mandatoria del Mundial CMB ligero que ostenta Haney

(Fortuna se ganó la oportunidad mandatoria noqueando en el rd2 a Jesús Cuéllar hace 2 semanas)

Pero por otro lado, a The Dream le gustaría tener la oportunidad de realizar un combate unificatorio ante el ucraniano Vasyliy Lomachenko, considerado por muchos el mejor libra por libra de la actualidad y actual poseedor de los cinturones de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

"No me importa lo que puedan decir. Escucha, ningún chico blanco puede vencerme, no me importa, ningún día de la semana. Si peleo contra un chico blanco 10 veces, voy a vencerlo 10 veces", había expresado Haney respecto de Lomachenko, generando una gran polémica por el contenido racial de sus palabras y llevando incluso a que tome cartas en el asunto el presidente del CMB Mauricio Sulaimán, quien le exigió explicaciones.

