La predicción de Bob Arum que podría dejarnos sin Fury vs Joshua

Cuando se habla del acuerdo que existe para que Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrenten en 2021, se da por supuesto que ambos llegarán al cara a cara como los campeones mundiales de la división de peso pesado que son en la actualidad, dando lugar así a un combate de unificación de cinturones.

Entonces, esta posibilidad ya no sería tan concreta como se señala en el caso de que alguno de los dos pudiera dejar escapar su cetro en un compromiso previo. De momento, Fury no ha acordado ninguna pelea después de eludir la responsabilidad de conceder una revancha a Deontay Wilder y ya confirmó que no subirá al ring en este fin de año.

Anthony Joshua, por el contrario, cumplirá con el compromiso de enfrentar al retador mandatorio de la FIB Kubrat Pulev el próximo 12 de diciembre, poniendo además en juego sus cinturones de la AMB y la OMB que recuperó en diciembre del año pasado, en la revancha ante Andy Ruiz.

Fue precisamente en relación a la próxima pelea de Joshua que Bob Arum, promotor de Fury, hizo una predicción que de cumplirse dejaría a los fanáticos sin uno de los combates más esperados de la escena boxística. "Pulev tiene la capacidad de arrinconar a Joshua y sacarlo, así que creo que no solo Pulev va a ganar la pelea, sino que la va a ganar por nocaut", señaló.

Además, el promotor hizo referencia a la poca resistencia que demostró tener el triple campeón de los pesados a la hora de asimilar los golpes de su oponente. "El hecho de que Andy Ruiz devastara a Joshua tan mal me indica que tiene una gran debilidad y esa es su incapacidad para recibir un golpe".

