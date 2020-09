La predicción de Roy Jones sobre su pelea ante Mike Tyson

Roy Jones Jr no ha dejado de pensar en su regreso a los cuadriláteros, nada menos que para enfrentar a la leyenda de Mike Tyson. El combate de exhibición, pactado a ocho rounds, iba a tener lugar este sábado 12 de septiembre, pero decidió postergarse hasta el próximo 28 de noviembre, en Los Angeles.

Pese a que solo tres años de edad los separan, puesto que Tyson tiene 54 y Jones 51, este último ha tenido una inactividad mucho más corta, pues su último combate lo realizó en febrero de 2018, derrotando por decisión unánime a Scott Sigmon. Iron Mike, en cambio, no se sube oficialmente al ring desde que cayó ante Kevin McBride en junio de 2005.

Más allá de esas diferencias, Jones imaginó un combate en el que el legendario campeón de los pesos pesados irá a presionarlo desde el inicio. "Cuando llegue el momento de pelear, vamos a pelear. Si se trata de morder, morder. Lo que sea que tenga que pasar, sucederá, eso es lo que es", comenzó diciendo en diálogo con Sky Sports.

Y agregó: "Él tendrá todos los fuegos artificiales de primera ronda, no yo. Yo tengo fuegos artificiales de primera ronda, pero él es conocido por tener más fuegos artificiales de primera ronda que nadie que haya tocado el box, aparte de, tal vez, George Foreman. Estará contra un tipo más pequeño que él, tal vez entre 40 y 50 libras más pequeño que él".

Por otra parte, Jones dijo que encuentra gran inspiración siendo entrenador de talentos como Chris Eubank, con quien también se lo ha visto haciendo algunas sesiones de sparring preparándose para la pelea de noviembre. "Ya son tan buenos, pero tienes que llevar su mente a otro nivel. Tienes que llevarlos a un lugar donde aún no han estado, o no podrás entrenarlos realmente", aseguró.

