La reacción de Canelo Álvarez a la confirmación de Ryan García

Finalmente llegó para Ryan García la oportunidad de tener ese gran combate que desde hace tiempo venía reclamándole a Golden Boy Promotions. Ayer, el propio peleador confirmó en sus redes sociales que había acuerdo con Luke Campbell para llevar adelante la pelea que ordenó el Consejo Mundial de Boxeo y pondrá en juego el título interino de peso ligero del organismo.

"Es hora de demostrarles de lo que realmente estoy hecho. ¿Están listos, muchachos? Él dice que me va a noquear... Ya veremos. Gracias a todos mis seguidores que me han estado apoyando desde el primer día para llegar al 21-0", escribió King Ryan en Instagram, haciendo referencia no solo al cara a cara ante el británico sino también al récord profesional invicto que luce con orgullo.

Y quien parece estar más que listo para sentarse a ver a la joya de Golden Boy es su compañero de establo y gran campeón mundial mexicano Saúl El Canelo Álvarez. El tapatío, que espera rival que de lugar a su regreso a los cuadriláteros previsto para el 12 de septiembre, no tardó en reaccionar a la publicación de García con un puño y una llama, augurando un combate que se pondrá bien caliente.

Ambos peleadores compartieron cartelera por última vez el pasado 2 de noviembre de 2019, en el que fue el último combate de Canelo, que terminó con victoria por nocaut técnico en el undécimo round ante Sergey Kovalev, que le permitió adjudicarse el título de peso semi pesado de la Organización Mundial de Boxeo.

Aquella noche, en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Ryan García acabaría previamente con el filipino Romero Duno gracias a un nocaut técnico que le costaría apenas un minuto y 38 segundos conseguir. King Ryan realizaría luego un combate más, el 14 de febrero de este año, del que salió victorioso también por nocaut en el primer round ante Francisco Fonseca.

Lee También