La recomendación que Mikey García le hizo a Manny Pacquiao

El multicampeón mexicano de boxeo Mikey García, quien el año pasado sufrió la primera derrota de su carrera ante Errol Spence Jr en peso wélter, se permitió hacer una recomendación al legendario campeón filipino Manny Pacquiao.

Mucho se ha hablado de la posibilidad de una pelea entre el Pac Man y Gennady Golovkin, en busca de una victoria que sin dudas marcaría todo un hito en el final de su carrera. Sin embargo, el entrenador del filipino reconoció también que les gustaría enfrentar a Mikey García.

Sobre esta última posibilidad, el américo mexicano dijo que nadie ha hablado con él. Sobre la primera, recomendó a Pacquiao ir en busca de una nueva hazaña que sin dudas lo constituiría como uno de los grandes libra por libra de la historia del boxeo.

"Ya lo ha hecho todo. ¿Por qué no podría hacerlo entonces? No me sorprendería, joder. ¡Hazlo! ¡Ve a por ello! De todos modos, ya es una leyenda así como está", expresó Mikey García consultado sobre la posibilidad de que el filipino suba a las 160 libras. Y agregó: "Si lo logra, será más grande todavía. Sin lugar a dudas, sería uno de los mayores logros en el boxeo".

Si Pacquiao realmente quiere enfrentarse con Gennady Golovkin podría tener que esperar hasta bien entrado el año próimo. El uzbeco tiene pendiente una pelea ante Kamil Szeremeta y luego iría ante la trilogía con Canelo. Recién después habría lugar para que el Pac Man busque su hazaña.

Lee También