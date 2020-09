La reflexión de Khabib después que lo compararan con Muhammad Ali

A fuerza de victorias y de actuaciones magistrales en el octágono, Khabib Nurmagomedov se ha constituido, casi sin discusión por parte de los fanáticos y de la prensa especializada, en el mejor peleador de artes marciales mixtas de todos los tiempos. Tal es lo que provoca el campeón de peso ligero de UFC, con récord de 28 victorias sin empates ni derrotas, que incluso ha habido quienes ya lo compararon con Muhammad Ali, para muchos el mejor boxeador en la historia.

Pero el peleador ruso, que al igual que el legendario excampeón mundial estadounidense profesa también el islam, cree que tales comparaciones no son afortunadas. "Creo que el hecho de compararme con Ali probablemente sea incorrecto. Es solo porque ambos somos campeones y musulmanes. Pero todo lo que él hizo fuera del ring, con eso no me pueden comparar", dijo en diálogo con True Gym MMA.

La reflexión de Khabib tiene que ver con que Muhammad Ali ha sido una de las figuras más emblemáticas del siglo XX y no solo deportivamente hablando. Además de ser tres veces campeón de los pesos pesados, fue un activista político, defensor de los derechos de los negros y ejemplificador cuando se negó a ser reclutado para ir a la Guerra de Vietnam en función de sus creencias religiosas.

"Fue exiliado del boxeo siendo campeón. Él era otra raza, y en ese momento en Estados Unidos, los negros eran tratados mal. Y según sus historias, ni siquiera lo servían en restaurantes. Tiró la medalla de oro (de los Juegos Olímpicos de 1960). Cambió mucho la actitud hacia su carrera, por lo que no se nos puede comparar", remarcó el peleador ruso.

Y concluyó: "Para poder ser comparado con él, necesito volver a esos años y ser negro y ser un campeón. Después, veríamos cómo me comportaría en tal situación. En este caso, no podemos compararnos. Me gusta que la gente nos compare, pero creo que es inapropiado".

