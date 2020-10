La revancha entre Chocolatito González y Gallo Estrada está más cerca que nunca de concretarse

Durante los primeros meses de pandemia, cuando la actividad boxística estaba completamente paralizada, mucho se habló de la posibilidad de que el regreso a los cuadriláteros de Román Chocolatito González y Juan Francisco Gallo Estrada fuera para realizar la revancha del combate que los enfrentó allá por 2012 y del que salió ganador el nicaragüense.

Sin embargo, esta posibilidad se frustró después de que ambos boxeadores reclamaran a la organización cobrar una bolsa de un millón de dóalres para cada uno; cifras demasiado ambiciosas en tiempo en que la industria está buscando achicar gastos, especialmente por la imposibilidad de recaudar dinero de taquilla.

Curiosamente, Chocolatito González y Gallo Estrada van a encontrarse el próximo 23 de octubre en la Ciudad de México, pero no para combatir entre sí sino solo para compartir cartelera. El nicaragüense pondrá en juego su cinturón de peso súper mosca de la AMB ante Israel González; mientras que el mexicano expondrá el cinturón del CMB ante Carlos Cuadras.

Pero fue el propio Chocolatito quien se encargó de manifestar que la posibilidad de una revancha ante Estrada es concreta, incluso más de lo que lo ha sido en cualquier otro momento. “Ya casi está todo, faltan algunos detalles, pero el 80-90 por ciento ya está detallado para esa pelea. Va a ser un peleón, una buena pelea. Al final esa es la pelea que ambos estamos esperando para ganar un buen dinero y vamos a ver qué es lo que pasa”, le dijo a ESPN.

Sin embargo, el nicaragüense se mostró consciente de que para él no hay de momento pelea más importante que la próxima: “Hay muchos planes, pero al final sabemos que los planes se caen. Estoy enfocado en esta pelea. Ganando esta pelea se vienen cosas buenas. Israel González no es un rival fácil, no vamos a menospreciar a nadie. Esperemos salir bien de esta y ver qué puede venir en el camino y si al final es la pelea del Gallo que tanto anhelamos y queremos”.

