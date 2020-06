La verdadera razón del retiro de Henry Cejudo tiene nombre de mujer

El pasado 9 de mayo, tras derrotar a Dominick Cruz y retener su cinturón de peso gallo de la UFC, Henry Cejudo anunció que se retiraba de las artes marciales mixtas. La decisión llegó, tal vez, en el mejor momento de su carrera y fue eso lo que hizo pensar a muchos fanáticos que podría tratarse de alguna estrategia de márketing.

Sin embargo, no solo sucedió que el estadounidense, medalla de oro en lucha en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, reafirmó su decisión, sino que días más tardes desde UFC comunicaron que el cinturón de campeón de peso gallo quedaba vacante.

Pero hace apenas unas horas, a través de su cuenta de Instagram, Cejudo dejó un mensaje que dejó claro que hubo una razón más que el haberlo conseguido todo en el deporte, hasta entonces desconocida, para tomar la decisión que tomó.

Y tiene nombre de mujer: Amanda Dallago Chaves. "Una medalla de oro olpimpica. Campeón mundial de dos divisiones en UFC, defendiendo ambos cinturones. Y no olvidemos a mi primera novia en la vida. Es una carrera increíble si tú me preguntas, sucio de punta a punta", escribió Henry Cejudo en Instagram, acompañando una foto junto a la mujer que es dueña de su corazón... Y parece que también de sus cinturones.

El posteo llegó como respuesta a las declaraciones que había realizado Sean O'Malley tras ganar con un imponente nocaut en el primer round en su presentación en el UFC 250, en la que no tuvo otra intención que provocar a Cejudo, tal vez para retarlo a volver.

“Creo que acaba de encontrar a su primera novia y no sabe qué hacer. Porque si nunca has tenido una novia antes y luego tienes una y tienes como 30 y tantos, no sé, a ellas les gusta ponerse al mando”, había dicho Sugar.

