La victoria que Eddy Reynoso más disfrutó en su carrera no fue de Canelo Álvarez

Aunque todavía haya quienes intenten discutirlo, Eddy Reynoso se ha alzado como el entrenador de boxeo más importante y más ganador de la actualidad. Con Canelo Álvarez como su más grande campeón, pues lo ha conseguido en cuatro divisiones de peso diferentes, en el inicio de 2021 llevó también a coronarse a Ryan García y Oscar Valdez, este último dando todo un batacazo ante Miguel Berchelt en la división de peso súper pluma.

Entre tantos éxitos no suele ser fácil elegir, pero cuando al entrenador le preguntaron por alguna victoria en especial sorprendió eligiendo una que no involucra al Canelo Álvarez. "He disfrutado esta última victoria de Ryan García (ante Luke Campbell) más que cualquier otra. Como entrenador, verlo en la lona y cómo reaccionó ante esa situación me hizo sentir muy orgulloso de lo que pudo hacer", expresó en diálogo con BoxingScene.

El pasado 2 de enero, en el American Airlines Center de Dallas, Ryan García se fue a la lona en el segundo asalto, pero logró reponerse y terminó venciendo al británico Luke Campbell por nocaut técnico en el séptimo asalto, gracias a un impecable gancho a las zonas blandas, para coronarse campeón mundial interino de peso ligero del CMB.

"La forma en que todos trabajamos juntos en la esquina y su respuesta fue lo que lo llevó a la victoria. Su actitud durante todo eso fue muy impresionante y le permitió terminar la pelea como lo hizo", agregó Reynoso sobre su victoria predilecta.

Además, el entrenador dijo que fue en ese combate en el que se terminó de convencer que tenía en el californiano a uno de los mejores pesos ligeros del mundo, que actualmente está para hacerle frente a cualquier otro campeón de una división en la que también reinan Teófimo López, Gervonta Davis y Devin Haney.

