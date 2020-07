Larry Holmes cree que ni Fury ni Joshua hubieran trascendido en su tiempo

Es cierto que después de unas dos décadas en las sombras, la división de peso pesado ha comenzado a recuperar el puesto jerárquico de otras épocas y mucho han tenido que ver con ellos los dos campeones mundiales reinantes: Tyson Fury, dueño del cinturón del CMB; y Anthony Joshua, quien ostenta los títulos de la AMB, la FIB y la OMB.

Pero hay un excampeón, cuyo esplendor tuvo lugar entre finales de los 70' e inicios delos 80', que está convencido de que ninguno de los dos monarcas británicos han mostrado un nivel que los hubiera hecho trascender en su tiepo, que señaló como el mejor en la historia de la división más taquillera.

Pura melancolía: Holmes vs Ali (Getty)

"No podían tener una oportunidad cuando estaba peleando", comenzó diciendo Larry Holmes, quien hizo 17 defensas exitosas de su título del CMB hasta que decidió renunciar a él, en diálogo con el canal de Youtube de Pro Boxing Fans. Y continuó: "Les hubiéramos pegado duro aestos muchachos. No tienen las habilidades que teníamos nosotros, aunque podrían habernos dado una buena pelea".

07-07-1980

KOT 7⃣

Larry Holmes ���� vs Scott LeDoux ����

WBC pesado

7ª defensa de Holmes

Con esta victoria Holmes empatada con Joe Louis en número de defensas consecutivas por KO, 7⃣

Metropolitan Sports Center, Bloomington pic.twitter.com/yDNJWyw3AB — COSAS DE ⓑⓞⓧⓔⓞ (@OSCARSANTANA10) July 7, 2020

De inmediato, Holmes comenzó a enumerar los grandes boxeadores que tenía el peso pesado en su tiempo y es imposible que la nostalgia no invadiera a los fanáticos al escuchar nombres como los de Kenny Norton, Joe Frazier, Muhammad Ali o Ron Lyle. En su larga carrera, que se extendió desde 1973 hsta 2002, Holmes fue incluso vencedor de Ali y Norton; aunque ya más veterano mordió el polvo ante Mike Tyson y Evander Holyfield; para muchos, los últimos dos grandes campeones que tuvo la división.

Consultado sobre los otros grandes nombres que tiene hoy la categoría de los pesados, como Wilder, Whyte, Ruiz o Usyk; Holmes no pudo hacer más que bromear: "Ya tengo 70 años y obviamente este ya no es mi momento. Pero no hubieras oido hablar de esos muchachos en mi tiempo".

