Las comunidades hispanas más exitosas de Estados Unidos

Vía aérea, terrestre o marítima, de todas partes del mundo, en su mayoría de América Latina, llegan inmigrantes y extranjeros a la tierra soñada, Estados Unidos de Norteamérica, o eso dicen. Y luego se nacionalizan o se transforman en residentes frecuentes para no irse nunca más y envejecer felices, comiendo perdices. ¿Por qué será que (casi) todos eligen dicha tierra? Hollywood, Disney World, la playa, Las Vegas, deportes varios, entre otros, vaya uno a saber la razón o causa final. Pero lo que sí se sabe, es que el destino siempre será el mismo...

Por eso, actualmente, más de un par de decenas de países latinoamericanos representan un gran caudal de personas dentro de la población total en territorio gringo: y es así, pero ¿por qué? Muy sencillo: de los 325 millones de habitantes que viven en territorio norteño, 60 millones son inmigrantes latinos, el 18 por ciento a nivel nacional, una altísima cifra.

Y estas cifras no solo no mienten, sino que los "falsos turistas" se multiplicaron en casi medio siglo, con un claro exponente: con apenas el 6,5 % del total en 1980 (14,8 millones de personas latinas), dicho número creció exponencialmente en 40 años, y los mexicanos pueden dar fe de ello: la nación limítrofe equivale a más del 60 % de latinos en territorio norteamericano, 33,5 millones, debido a la enorme migración de aztecas a mediados del siglo 19.

¿Hay más datos? ¡Siempre hay más! El Top 5 de grupos de hispanohablantes por país en tierra de gringos, es de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y El Salvador, respectivamente. ¿Y el resto? Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España y Brasil (el único luso parlante con residentes en EE.UU.).

13. España - El conquistador de tierras

Españoles. Fuente: Getty Images

Si hubo un país que, en plena edad media y antigua, y desde tiempos más remotos, conquistó, controló y dominó territorios a su antojo, a cualquiera se le vendría a la cabeza, sin lugar a dudas, España. Antes de que Estados Unidos fuera lo que es, flotas y flotas de hispanos llegaban en busca de aventuras, aventuras que atraían a otros países europeos, como Francia, Inglaterra y Portugal. Sin embargo, los ibéricos tienen una particularidad: siempre fueron amantes del continente americano. Eso les permitió adueñarse de casi toda la región latina, salvo Brasil por insistencia de Portugal, hace varios siglos cuando llegaron en barco por el Atlántico. Y en la actualidad, ya sin el mismo motivo pero con el sueño de prosperidad intacto, viajan en avión para disfrutar de Estados Unidos.

De conquistadores extranjeros a nacionalizarse americanos

Sagrada Familia. Fuente: Getty Images

Siendo el único país europeo del listado, los españoles no deberían llegar persiguiendo una prosperidad que no ostentan, pero miles prefirieron emigrar por varias razones a otro continente. Y vaya si lo hicieron: 120608 inmigrantes de la nación en cuestión optó por irse a la tierra de los cines desde 2019 para acá, cantidad solamente inferior a la que se fue para Francia o Alemania, vecinos por doquier.

Grandes profesionales y gerentes

Puerta del Sol. Fuente: Getty Images

Más allá de no proseguir con la toma de terrenos ajenos, algo que quedó en el pasado para siempre, los ibéricos tuvieron la dicha y la decisión de generarse su propio espacio en una tierra llena de latinos, sintiéndose visitantes pero formando parte de una sociedad cosmopolita y diversa a la vez. No es casualidad que sus ingresos anuales sean de 53 mil dólares promedio, o que más de la mitad de su población sea dueña de hogares, que el 32 por ciento se haya graduado, ni que la mayoría de ellos trabaje de gerentes en multinacionales.

12. Perú - Con su tonalidad a leguas

Peruanos. Fuente: Getty Images

En su gran mayoría, los hispanos en Estados Unidos hablan de forma neutra, pero dentro del neutro hay una tonada que sobresale por encima de todas las demás. Esa es la de Perú. Si escuchamos a un peruano aquí, allá o cualquier parte del planeta, los podremos reconocer a kilómetros de distancia, y en el país del norte hay cada vez más residentes incaicos que deciden cambiar su estilo de vida y adentrarse en una nación totalmente ajena a sus costumbres natales, en busca un mejor pasar.

El espíritu inca lo llevan en la sangre, incluso hasta Estados Unidos

Machu Picchu. Fuente: Getty Images

Con un gran amor por su patria, y siempre con ese fuego sagrado de regresar intactos a su tierra natal, los incaicos de origen eligieron gringolandia como la opción número 1 para emigrar de sus pagos y radicarse en otro sector del mundo. ¡El 34,7 por ciento lo demuestra! Y no solo eso, porque un detalle no pasa desapercibido: 525527, contando Alaska, el estado más lejano e inóspito por muchas cabezas, se fueron del país desde 2019 a estos días.

Con el tiempo, se fueron desplegando por varios estados

Plaza de Armas. Fuente: Getty Images

Le mentirían a la gente si se afirma que los peruanos se instalaron en un solo estado, por ejemplo, Washington DC, la capital. Su expansión fue tan explosiva que la costa este no soportó la marea incaica (Miami, Nueva Jersey y Nueva York), por lo que también decidieron rumbear para el otro lado del país del norte y Los Ángeles fue el destino final de la gran mayoría. Siendo excelentes profesionales del management, sus ingresos económicos alcanza el 50 por ciento anual, un tercio de ellos ya sabe lo que es terminar una carrera universitaria y exactamente la mitad, lo que es tener una casa propia sin pagar un alquiler.

11. Ecuador - ¿Por qué (casi) todos a Nueva York?

Ecuatorianos. Fuente: Getty Images

Todos los países de este listado coparon e invadieron ciertos estados de gringolandia, algunos más y otros menos, pero hay un caso muy particular a rescatar y es el Ecuador en Nueva York. Es muy notorio la marea de ecuatorianos en el estado denominado La Gran Manzana y las razones son varias. Los locales de ropa de calidad, la gran empresa Apple, las afueras, el lugar con más y mejores oportunidades de negocios, hacen de NY un sitio de placer y grandes proyectos para todo aquel que quiera tirarse el lance.

Serviciales en la sociedad como en el trabajo

Islas Galápagos. Fuente: Getty Images

Como muestra el subtítulo de arriba, lo social y lo amable van de la mano en personas de Ecuador, si a personalidad se refiere. Lamentablemente para España e Italia, o no si lo comparamos con otras naciones, desde 2019, Estados Unidos fue la primera elección de casi la mitad de los extranjeros del país sudamericano a la hora de buscar destinos. Capaz el cambio de continente les dio pánico o temor a la hora de cambiar de aire para rehacer sus vidas, porque mal no les fue si tomamos en cuenta que generan 48,6 mil dólares por año en el área de servicios, que un quinto logró graduarse y que casi la mitad es propietaria de hogares.

Donde ponen el ojo, ponen la bala (en cualquier estado)

Catedral de Quito. Fuente: Getty Images

Solamente media docena tuva la suerte de recibir inmigrantes ecuatorianos en masa. Y no están todos juntos, uno la lado del otro, para mudarse de uno a otro con mayor facilidad. Nueva York, Florida y Nueva Jersey en primer lugar; Texas, Massachusetts y California en segundo orden. De esa forma, se fueron distribuyendo los 717995 habitantes residentes de dicho país en la tierra prometida y más buscada. Sino pregúntele al 43,6 por ciento del total por qué eligió ese destino.

10. Colombia - El baile y la fiesta a donde vayan

Colombianos. Fuente: Getty Images

¿Qué decir de Colombia? Fútbol, samba, baile, fiesta en las calles, hermosas playas, paisajes de primer nivel, y lo más importante, la gente que habita en la tierra cafetera. Sociales y amables, los colombianos le ponen color y calor a todas las decisiones que toman en su vida, como también sucedió y sucede con los inmigrantes que emprendieron el viaje con millones de sueños y metas por cumplir en Norteamérica. Y llegaron cientos de miles de ellos.

Como en la cancha, la diversión está a la orden del día

Centro de Bogotá. Fuente: Getty Images

Donde hay un colombiano, hay fiesta asegurada. En Colombia, Estados Unidos o donde sea, la alegría nunca desaparecerá. Por eso, España, Venezuela y los norteamericanos deben estar satisfechos de tenerlos en demasía por haber decidido emgrar de sus pagos: el 27,8 por ciento optó por estos últimos, lo que hace a que 798294 disfruten de los sabores, experiencias y aventuras norteamericanas desde 2019, y en estados de la clase de Florida, Carolina del Norte, Georgia y Virginia, entre otros más.

Hogares y educación, otros fuertes cafeteros

Castillo San Felipe. Fuente: Getty Images

Profesionales o gerentes, no importa cómo, el cafetero sudamericano le pone toda la onda del mundo a su notable estadía actual y futura en EE.UU. ¡Y tan mal no les va! Si pensamos que más de 3 personas viven en casas o departamentos, que casi un tercio finalizó la universidad, que la mitad es dueña de una o más propiedades y que sus ingresos anuales llegan casi a 50 mil dólares, la conclusión final es totalmente positiva desde el momento que la ola expansiva de tricolores rumbeó para el norte atravesando la parte central de América.

9. Honduras - La Bestia, su gran aliado rumbo a la tierra soñada

Hondureños. Fuente: Getty Images

Si hay un país donde es realmente una epopeya llegar a Estados Unidos, ese es Honduras, nación que cuenta con 10 mil inmigrantes aproximadamente aceptados en la tierra prometida de 70 mil personas en total. Para ellos es muy difícil arribar, pero una vez adentro, lograron desarrollarse de a montones y, gracias a su pasión, pudieron arreglárselas mejor de lo que ellos pensaban desde un principio.

Sin ser nativos, su dominio del inglés es admirable

Tegucigalpa. Fuente: Getty Images

Tomando el español como su lengua natal (y mejor hablada), los hondureños se las arreglaron de forma excepcional para entener, practicar, perfeccionar y expresarse en inglés. Y se justifica porque el 48 por ciento, casi la mitad exacta del total de inmigrantes en Estados Unidos, aprendió a dialogar, escribir y leer sin ningún problema en un segundo dialecto, motivo por el cual expandieron su conocimiento y lograron grandes oportunidades de negocios para properar más de la cuenta.

Gracias al idioma local, lograron nacionalizaciones masivas

La Ceiba. Fuente: Getty Images

Obviamente que su rápido aprendizaje del idioma oficial estadounidense ayudó y mucho a que la nacionalización de los hondureños se agilice y se puede hacer de forma exitosa y efectiva. Respecto a eso, el 53 por ciento de los residentes que abandonaron su tierra natal para instalarse en la prometida, lograron adquirir el pasaporte/ciudadanía norteamericana sin mayores complicaciones. Y este dato colaboró de forma rotunda a que el ingreso anual promedio sea de 41 mil dólares, una cifra bastante provechosa y a respetar por todos.

8. Argentina - Los más europeos de Latinoamérica

Argentinos. Fuente: Getty Images

Para el argentino, no hay frontera que aguante. Si es por pasión, se las rebuscan como sea para lograr su cometido; si es por el dinero, hacen malabares y viajan con las últimas para no arrepentirse con el diario del lunes; si de estados hablamos, Miami es su favorito porque tiene todo lo que buscan y más; si es por comprar, en cualquier lugar de Estados Unidos pueden adquirir lo que gusten; y si es por deportes, despuntan el vicio con fútbol, básquet, bésibol y tenis.

Miami, su tierra prometida

Argentinos en Miami. Fuente: Captura YouTube

Todos los gustos por Miami, hacen de los argentinos uno de los grupos más numerosos en esa parte de Estados Unidos, casi una invasión en rodeo ajeno. Shoppings como Sawgrass o Aventura Mall están estallados de argentos que copan cada verano e invierno las calles y lugares públicos, playas y rutas, y esta cantidad se asemeja bastate: desde 2019, 224952 personas se mudaron al país norteño y a Florida como el estado favorito. Solo España supera a EE.UU. como preferencia de mudanza y el trasandino Chile completa el podio de destinos seleccionados.

El dinero, su gran recurso de supervivencia

Glaciar Perito Moreno. Fuente: Getty Images

En varios casos, la plata va de la mano de la educación, sin importar la edad que uno tenga, si uno sabe cómo manejar y controlar sus finanzas e ingresos económicos de una manera efizas y eficiente. Esta mezcla favoreció rotundamente a los argentinos que embarcaron en busca de dinero fresco (¡y en verdes!) por los conocidos problemas de inflación constante de su país. Con el 43 por ciento con títulos universitarios formales y gracias al ingreso medio más alto del hogar con 68 mil dólares anuales, el crecimiento exponencial de personas que llegaron en los últimos años se debió al buen pasar y ganancias varias que les contaron los antiguos a los nuevos inmigrantes.

7. Guatemala - Crecieron de a miles en una década

Guatemaltecos. Fuente: Getty Images

Ante la crisis política, social, económica y civil que perjudicó por mucho tiempo a Guatemala, cada vez son más las personas de allí que partieron a Estados Unidos como destino final. En el medio del continente, el centro neurálgico del extinto imperio maya no impidió que los descendientes guatemaltecos se reconviertan y elijan sumergirse en la aventura de encontrar otro rumbo para sus vidas y sus familias. Todo con un solo objetivo: brillar y rendir en gringolandia.

El tributo a los mayas, sus antepasados

Guatemala City. Fuente: Getty Images

Puede ser o no, pero que los mayas se hayan instalado principalmente en Guatemala, podría ser un aliciente suficiente e irrefutable para confirmar que sus sucesores, los guatemaltecos, hayan llegado en masa, sin prisa ni pausa, al país del norte. Pero que sea considerada una nación que tiene muchos inmigrantes en Estados Unidos, muestra a las claras que no esta no sería una teoría tan descabellada, y si se toma en cuenta que creció un 30 por ciento la presencia de estos centroamericanos en la última década, superando el millón, más cierta aún.

Las nuevas generaciones se imponen drásticamente

Ruinas Tikal Maya. Fuente: Getty Images

Claramente, las actuales y venideras camadas de guatemaltecos se vienen con todo. Y más si este detalle se mantiene en el tiempo: es la penúltima nación con menos edad promedio que se radicaron en norteamérica con 28 años, ya que el único país que posee menos edad es México con 27. Pero no solo de generaciones se basan para evolucionar en la tierra promerida, porque desde 2016 aumentaron un 10 por ciento en personas que poseen educación formal y títulos universitarios, y casi la mitad de ellos dominan de forma exitosa el inglés. ¡El que arriega, no gana; y el que quiere, puede!

6. Venezuela - Fuera crisis, bienvenido Estados Unidos

Venezolanos. Fuente: Getty Images

Seguramente la crisis social y económica que azota a Venezuela desde hace años, iniciada por el regimen chavista y continuada por el presidente Nicolás Maduro, hizo y hace que los locales se replanteen seriamente la chance de viajar y emigrar a países cercanos y limítrofes en busca de una mejor vida. Por esa razón, Estados Unidos se convirtió en un destino muy codiciado por ellos, con un sinfín de brillantes oportunidades para progresar y mejorar 180 grados su rutina.

Los venecos son más "maduros" que su propio presidente

Isla Margarita. Fuente: Getty Images

¿Quién iba a pensar que los venezolanos no podían sobresalir fuera de su geografía actual por todo lo que sucede en su territorio a nivel social, económico y político? ¡Seguro que nadie! Sin embargo, la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe si va a terminar donde empezó o donde sueña. Díganle eso a un vinotino y él/ella le responderá con datos duros: "somos la mayor proporción de inmigrantes de Estados Unidos con una licenciatura y más de la mitad poseen educación formal concreta". ¡Tomá pa vo'!

Gerentes de primera, educadores de calidad

Pasaje Linares. Fuente: Getty Images

La cifra anterior se traduce claramente en que la cantidad de residentes venezolanos a la tierra prometida aumentó un 76 por ciento en la última década, llegando a 421 mil personas en total que decidieron irse de su país. ¿Respuesta por si no quedó claro? La tasa de crecimiento más rápida entre los grupos hispanos pertenece a Venezuela. Menos es más dicen por ahí, pero esto demostró que, no siempre, las frases o lugares comunes se cumplen a rajatabla: gerentes de categoría con ingresos medios anuales de 50 mil dólares, más de la mitad del total graduados y casi la mitad con bajo su propio techo.

5. El Salvador - De ascendencia mestiza y un gran corazón

Salvadoreños. Fuente: Getty Images

La mayor parte de la población salvadoreña que llegó a Estados Unidos es de ascendencia mestiza, una combinación de ascendencia europea y nativa americana (los famosos indígenas que coparon la tierra prometida en épocas antañas) con blancos caucásicos de procedencia española, alemana, italiana, irlandesa. ¿Eso es todo? ¡No! También hay salvadoreños que provienen de Palestina, Libia y China viviendo en EE.UU. Con el correr de los años, se fueron multiplicando sin prisa y sin pausa.

De América y Europa para el mundo

Centro de El Salvador. Fuente: Getty Images

Argentina es a Miami, lo que El Salvador es a Washington DC. Los centroamericanos invadieron Estados Unidos en grandes cantidades, siendo parte del Top 5 actual, y su recinto favorito es, sin lugar a dudas, la capital americana, ya que el grupo mayoritario de los nativos se instaló en la ciudad de la Casa Blanca. Y con una ascendente educación formal desde 2016 para acá, sus virtudes y experiencias se multiplicaron, vaya uno a saber hasta dónde. Sino pregúntenle al casi el 90 por ciento de los inmigrantes que se instalaron en gringolandia.

Haciendo uso de sus raíces, ellos mismos son sus "salvadores"

Tazumal. Fuente: Getty Images

Sin menospreciar a Canadá y Guatemala, el otro par más elegido por los "salvadores", el millón 429155 personas que decidió partir en busca de nuevas buenas vidas, desde 2019, con destino final llamado Estados Unidos, se polarizaron demasiado al no escoger un solo estado para vivir el resto de sus días. De este a oeste, se fueron movilizando hasta Texas, California, Virginia, Florida y Massachusetts. Esa cantidad colaboró directamente con la cifra total que se conoció hace poco de inmigrantes salvadoreños en el mundo, algo así como un par de millones y medio. ¡Vaya número!

4. República Dominicana - La segunda ola de inmigrantes ya se hace sentir

Dominicanos. Fuente: Getty Images

A partir de 2017, más de 2 millones de estadounidenses de ascendencia dominicana se pueden encontrar en dichas tierras. Sino pregúntenle a la segunda generación de inmigrantes de República Dominicana, sumado a los de la primera, la cifra exacta de personas que dejaron su casa y embarcaron rumbo al norte en busca de fortuna, paz y armonía. A pesar de todas las dificultades y desventajas, se impusieron y se instalaron exitosamente, por lo que son catalogados como viejos conocidos en Estados Unidos.

2 millones y contando...

Santo Domingo. Fuente: Getty Images

Un poco más del par de millones de extranjeros, visitantes y turistas, como deseen llamarlos, son los dominicanos que partieron con interrogantes y muchas dudas, pero que a base de fe y esfuerzos varios, lograron asentarse, tres cuartos de ellos, en Estados Unidos. En La Bestia o vía aérea, para Italia y España por ejemplo, la primera ola ya es historia y la siguiente está culminando por la gran masa de gente que se despidió de su territorio natal y rumbeó para Pensilvania , Maryland, Georgia y Florida.

Los famosos y viejos conocidos latinos de Norteamérica

Punta Cana. Fuente: Getty Images

Siete años históricos, evidentes, consecutivos y claves, justifican la historia y la vida extensa que poseen los dominicanos en Estados Unidos. 2010-2017 es el periodo que comprende la rápida evolución y crecimiento de la cantidad de inmigrantes proveniente de República Dominicana en un 37 por ciento, para superar por lejos el millón de personas instaladas en gringolandia. Esta es la gran razón para entrar sin escalas en el famoso Top 5 de este humilde listado de naciones.

3. Cuba - Invasión en balsa y Miami, su dulce hogar

Cubanos. Fuente: Getty Images

Todos escuchamos alguna historia loca o remota de los cubanos cruzando en balsa, lancha o barco arriesgando su vida en busca de perseguir aspiraciones y objetivos personales. ¡También pueden ir en avión y es prácticamente el viaje más corto del mundo: 12 minutos por reloj! Muchos de ellos desembocan en la costa este, cerca del Océano Atlántico, y varios lograron darle su cuota de color a lugares como Miami y Orlando, entre otros tantos aproximados.

Los "otros" vecinos

Cayo Coco. Fuente: Getty Images

Al igual que México, Cuba es el otro país (casi) limítrofe con Estados Unidos por lo cerca que está si se ve un mapa con detenimiento. No se tocan, pero están ahí no más. Y sin querer compararse con los argentinos, copan el área urbana de Miami a diestra y siniestra como los sudamericanos en cuestión, en barco o avión. ¡Un vuelo de La Habana a Miami tarda 12 minutos por reloj, con razón! Y en general, se mudan los mayores porque la edad media es la mayor de los hispanos con 40 años de promedio.

Mejor la costa Este

La Habana vieja. Fuente: Getty Images

Sin dudas que esa marea u ola, como quieran llamarlo, de cubanos en EE.UU. colaboró bastante a que la gran mayoría se convierta en profesionales, en especial gerentes, de grandes empresas internacionales, a que una cuarta parte del total haya finalizado sus estudios universitarios, que más de la mitad sea dueño directo de casas o departamentos y que sus ganancias anuales ronden los 40 mil dólares. Nadie les garantizaba que estas victorias a ellos les iba a caer del cielo, el esfuerzo y la dedicación estuvieron siempre a la orden del día.

2. Puerto Rico - Su música enamoró a los yankees

Puertorriqueños. Fuente: Getty Images

Quizás sí, o quizás no, pero cualquier persona asocia a Puerto Rico como una colonia de Estados Unidos, seguramente la única que quede vigente. Más allá de las cuestiones políticas ya sabidas, los boricuas lograron transmitirles a los norteños sus costumbres, colores y, sobre todo, su música tan característica y tan propia que los identifica en el resto del continente y del mundo entero. Ricky Martin, Ozuna, Marc Anthony y Luis Fonsi pueden dar fe de ello.

La única colonia americana en pie

Uno de los puertos boricuas más lindos. Fuente: Getty Images

Como España, los boricuas pueden darse el lujo de poseer un detalle que sobresale o los diferencia del resto. Son la única colonia estadounidense que continúa vigente, algo extraño e insólito en los tiempos que corren. Claramente no es de sorprenderse que en casi una decena de estados americanos haya puertorriqueños viviendo de a montones, colaborando con un total de 5 millones 791453 personas inmigrantes.

Costumbres, políticas y colores, ¿algo más tienen que demostrar?

San Juan vieja. Fuente: Getty Images

Si Argentina y Cuba son locales en Miami, Orlando, la otra gran parte de La Florida, está ocupada básicamente por boricuas de pura cepa. Con Disney como atracción principal, bien podrían "burlarse" o hacer sentir visitantes al resto de los hispanos vivientes y residentes en EE.UU. cuando aterrizan en tierra de Mickey Mouse. Nacionalizados o no, su tierra natal es la pequeña isla al lado de Jamaica y República Dominica que bien la representan a unos cuantos kilómetros de distancia, como la segunda mayor porción de inmigrantes latinos en territorio yankee.

1. México - A pie, en auto, avión o tren, el sueño americano está intacto

Mexicanos. Fuente: Getty Images

Si hay un país que realmente alimenta el sueño americano, ese es México. Teniendo fronteras que incluso puede cruzarse caminando, o también en el medio de transporte conocido como La Bestia, mucha gente emigró y triunfó en la nación vecina del norte. A pesar de los ingresos no esperados, los esfuerzos sostenidos y las frecuentes esperanzas que nunca perdieron en el intento, su tenacidad y trabajo en equipo (y familiar) hicieron que se sobrepongan a distintos obstáculos por ser "del sur".

Desde el siglo 19, los latinos que más emigraron de su país a gringolandia

Acapulco. Fuente: Getty Images

Mexicanos, aztecas, no americanos, mariachis, chapulines y tricolores, apodos hay de sobra, pero que son millones y que muchos de esos cruzan la frontera por tierra, aire o mar, es tan cierto como que son el pueblo hispano más numeroso que se mudó a Estados Unidos. Y con un 71 por ciento de ellos que habla inglés con gran fluidez, sumado a que costituyen el 62 por ciento de hispanos desde 2017 inmigrantes al país del norte, algo así como 36 millones de personas, justifican dicha teoría totalmente real.

Esfuerzo y trabajo, el par de premisas para subsistir del "otro lado"

Estadio Azteca. Fuente: Getty Images

Perservera y triunfarás dice el mito. Y qué razón tiene. Si la mitad de los mexicanos son dueños de hogares en lo del vecino, si casi 4 personas comen y duermen en casas, si su ingreso familiar medio por año es de 38 mil dólares, y si los servicios son su fuerte para desempeñarse con ímpetu y entereza, demás está decir que el trabajo y esfuerzo realizado los dejó bastante satisfechos con los resultados obtenidos.

