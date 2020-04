Las condiciones para que Canelo Álvarez acepte un combate con McGregor

Parece que el más inesperado de los combates, ese que se le antojó a la cadena DAZN, empieza a tomar forma. Aunque usted no lo crea, el primer combate de Saúl El Canelo Álvarez tras la cuarentena podría no ser ante un boxeador, sino ante el excampeón de UFC Conor McGregor, quien se ha quedado al margen de la velada que la reputada promotora llevará a cabo en mayo.

Todo parecía un simple rumor hasta que en el transcurso de la semana se hizo referencia a esta pelea del lado de los dos protagonistas. El primero fue Conor McGregor, quien grabó un video entrenando desde su casa en Irlanda y gritó el nombre del mexicano después de golpear varias veces la barra de boxeo. Después fue Eddy Reynoso, entrenador del Canelo, en una entrevista con Boxing Scene.

¿Y por qué no es una locura pensar en que pueda concretarse este combate? Precisamente porque el duelo que tuvieron McGregor y Floyd Mayweather, retirado ya como campeón invicto aunque amagando siempre con el regreso, marcó récord en Pay Per View. En definitiva, además de ser un noble deporte el boxeo es también un gran negocio.

¿Se imaginan al 'Canelo' enfrentando a McGregor? De acuerdo a Sports Ilustrated, esta pelea es una posibilidad real, en la cual el peleador mexicano llevaría mano en cuanto a poner las condiciones del combate, el cual -de entrada- tendría que realizarse sobre un ring de box �� pic.twitter.com/E6vGgkykQR — Plana Deportiva (@plana_deportiva) April 29, 2020

Más allá de los deseos de DAZN, que firmó con el mexicano el contrato más alto en la historia del deporte, Eddy Reynoso dejó claras cuáles son las condiciones para sentarse a hablar más seriamente de la realización de esta pelea: si ambos tienen que enfrentarse, no será dentro de la jaula sino arriba del cuadrilátero.

"Los informes son pura especulación porque en este momento no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl (Álvarez) en este momento es el mejor boxeador libra por libra y si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula", dijo en la entrevista con Boxing Scene.

