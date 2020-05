Las reacciones de cinco estrellas al video viral de Mike Tyson, quemando manoplas

Primero fue el anuncio que tuvo repercusión en el mundo entero. A los 53 años, Mike Tyson quiere volver a subirse a un ring de boxeo para realizar peleas benéficas y poder ayudar "a indigentes y drogadictos". Después, para todo aquel que desconfiara de sus posibilidades, llegó el video que probó que el fuego no se ha apagado.

Es que Iron Mike decidió compartir en su cuenta de Instagram un breve video en el que se lo ve entrenar junto a un manoplero. Algo simple, que más bien estaba dirigido a promocionar una película de sus dos amigos Will Smith y Martin Lawrence. Pero en un par de días, había alcanzado 9 millones de reproducciones en su cuenta personal y alrededor de 200 millones en toda la red.

Uno de los primeros en reaccionar fue el excampeón mundial mexicano Oscar De La Hoya, quien aseguró que Mike Tyson entrenado podría derrotar a cualquier peso pesado de la actualidad. "Estoy seguro de que si entrena para hacer 12 asaltos, ahora mismo el estaría listo para noquear a cualquier peso pesado", dijo el fundador de Golden Boy Promotions.

Claro que no fue el único en reaccionar. Desde Argentina, Chino Maidana dio también su veredicto en Twitter: "Si Mike Tyson vuelve a boxear no hay lugar para otro peso pesado". Otro que coincidió en las apreciaciones fue Jeff Fenech, exentrenador de Iron Mike: “Les garantizo que si Mike Tyson entrena por seis semanas, noquearía a Wilder en un minuto. Lo golpearía. Si a estos tipos los está noqueando Tyson Fury que es un gran peleador, pero no es un gran pegador, Tyson mataría a estos tipos".

El video llegó incluso a ojos del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que lo incentivó a seguir trabajando. Otras celebridades, fuera del mundo del boxeo, que se mostraron sorprendidas fueron Lindsay Lohan y The Rock. Hasta la cuenta oficial del legendario Muhammad Ali, ya fallecido, mostró admiración por el video.

