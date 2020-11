Leo Santa Cruz deslizó la posibilidad de retirarse

Leo Santa Cruz había estudiado mucho a Gervonta Davis y llegó con un plan de pelea muy preciso al Alamodome de San Antonio, que supo cumplir muy bien duranta los primeros cinco asaltos. Pero en el sexto cometió un error, como él mismo reconoció, y terminó costándole la derrota.

“La gente estaba preocupada por cómo caí, yo también, ahora mismo miraba cómo caía, noqueado, no recuerdo cuando me golpeó, simplemente me caí, no sentí nada. Fue mi error. Tres diestras al mismo tiempo porque lo estaba estudiando y dijo que me iba a contrarrestar. Lo tiré y él me contrarrestó y me atrapó", expresó el mexicano en diálogo con ESPN.

Foto de BoxingScene

Sin querer quitar los méritos que ha hecho Gervonta Davis para quedarse con la victoria, Leo Santa Cruz dijo no haber llegado cómodo a dar el peso para la pelea y aseguró que eso también se volvió en su contra. "Con el peso nos sentimos un poco pesado. Pero soy honesto, él no estaba sintiendo mi puñetazo. No me sentía tan fuerte como decían. Pero me golpeó con un buen golpe, no le quites nada, es un gran luchador y me atrapó", dijo.

We didn’t get the win, but I’m okay. Tough fight and congrats to @Gervontaa on his victory. Thanks to the fans for all their support for me and my family. #TeamSantaCruz pic.twitter.com/E68YifaMa3 — Leo Santa Cruz (@leosantacruz2) November 1, 2020

Pero sin dudas que las declaraciones de El Famoso Terremoto que más ruido generaron fueron las que tienen que ver con su futuro, algo que quedará para el análisis en los próximos días. "Quiero pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con ellos y descansar", comenzó diciendo.

Y agregó: "La verdad es que voy a hablar con mi equipo, con mi padre, para ver qué planes tienen o qué quieren que haga. A ver si sigo boxeando o nos retiramos. Veamos qué pasa, hablemos con mi papá y veamos si volvemos. Veamos, mientras mi mente se aclara, veamos qué viene después".

