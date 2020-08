Llegan grandes noticias para los fanáticos de Lomachenko y Teófimo López

Cuando se retomaron las negociaciones para la pelea entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López, en pleno desarrollo de la pandemia, el mayor temor de los fanáticos era que para poder ver la misma tuvieran que contratar el pay per view. Las sospechas eran lógicas si se tiene en cuenta que se trata de un combate de unificación entre dos campeones de peso ligero, que bien podría ser considerado el más importante del año, y que por las circunstancias deberá realizarse a puertas cerradas.

Sin embargo fue Bob Arum, CEO de la promotora Top Rank que trabaja con ambos peleadores, quien se encargó de despejar esas dudas y garantizar que no habrá que pagar ni un centavo extra al de la suscripción básica de la televisión por cable para disfrutar del combate entre el ucraniano, dueño de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo; y el estadounidense, de ascendencia hondureña, que ostenta el título de la Federación Internacional de Boxeo.

"Estoy orgulloso porque esta es la mejor pelea desde que comenzó la pandemia, claramente. Hubiera sido una pelea importante incluso sin la pandemia, y ahora se muestra al público sin cargo adicional. Nadie tiene que pagar 5 centavos para verlo. Ni siquiera tiene que estar suscrito por $ 4.99 al mes para verlo en ESPN +. Si es un suscriptor de cable o satélite, lo obtienen a cambio de nada", expresó el reconocido promotor.

La fecha prevista para el choque entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López es el 17 de octubre, aunque el propio Bob Arum reconoció a Boxing Scene que esta todavía podría modificarse. Lo que sí es seguro es que se realizará en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, que será a puertas cerradas y que ESPN transmitirá toda la cartelera.

"Mucha gente está sin trabajo. Entonces, para ver un pago por evento muchos podrían juntarse de a diez o doce en una casa y eso no se puede hacer durante esta pandemia. La gente no estará dispuesta a tener grandes multitudes en sus hogares, y no los culpo. ESPN tomó la iniciativa. Obviamente me están dando más por la pelea de lo que normalmente obtendría, por lo que también deben ser felicitados. Entienden que hay una pandemia y están teniendo una pelea importante para todos los fanáticos del deporte", reflexionó Bob Arum.

