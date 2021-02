Lo estaba esperando: Julio César Chávez felicitó a Oscar Valdez

Ya desde la previa de la pelea, cuando admitió que el hecho de no ser favorito le daba todavía más motivación para ir en busca de una victoria, Oscar Valdez había dejado ver que le había dolido el hecho de que su ídolo Julio César Chávez asegurara que no tenía oportunidad de vencer a Miguel Berchelt.

El sábado, en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, le demostró no solo a El César, sino a muchísimos fanáticos y especialistas que estaban equivocados. Porque lo suyo no fue una victoria fortuita, de esas que hay y muchas en el boxeo. Fue dominio de inicio a fin, coronado con un golpe de nocaut tan brillante como brutal.

"No hay nada como callar bocas, tengo un mensaje para ustedes, busquen ser los mejores, nadie les puede decir que no pueden. Gracias a los que no creyeron pero más a los que si. A mi equipo, a mi padre y a Eddy Reynoso. A mi familia y a todo el Team Valdez", había escrito Valdez en sus redes sociales una vez finalizada la pelea.

Casi un día después, finalmente llegaría uno de los mensajes que de seguro estaba esperando. Fue en otro de los posteos que hizo Valdez en Instagram, dando ánimos al Alacrán Berchelt y deseándole una pronta recuperación, que Julio César Chávez lo felicitó.

"Felicidades, campeón. Los sueños se logran con disciplina y perseverancia. Ayer lo lograste y silenciaste bocas con hechos, no palabras", le escribió el legendario multicampeón mexicano. Sin rencores, el nuevo campeón de peso súper pluma del CMB le respondió: "Gracias, ídolo".

