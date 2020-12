Logan Paul se vengó de Canelo Álvarez y con munición pesada

Antes de su regreso a los cuadriláteros para enfrentar a Callum Smith, consumada ya la pelea entre el youtuber Jake Paul y el exbasquetbolista Nate Robinson y habiéndose anunciado que en febrero habrá combate entre otro youtuber como Logan Paul y Floyd Mayweather; Canelo Álvarez había opinado que tales eventos eran una falta de respeto para el boxeo y excesivamente riesgoso para los involucrados.

"Todo se trata de dinero. No creo que personas que son jugadores de baloncesto, que son youtubers, deban obtener una licencia. No critico. Pero deben saber que este es un deporte muy arriesgado. Una vez arriba del cuadrilátero, es muy arriesgado", había opinado el mexicano en diálogo con TMZ.

Sus palabras no tardaron en llegar a Logan Paul, quien con la confirmación de su pelea ante Floyd Mayweather el 20 de febrero ha concretado el mayor negocio de su vida y que está dispuesto a iniciar una guerra con tal de defender los merecimientos que cree tener a la hora de enfrentarse a uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos.

"Creo que es el tipo al que pillaron usando esteroides dos veces", dijo el youtuber durante la transmisión de Night Shift Gaming, en referencia a la suspensión que recibió Canelo en 2018 por detectarse en los testeos la sustancia prohibida clenbuterol, que todavía hoy el mexicano adjudica al hecho de haber comido carne contaminada.

"Queremos hablar sobre la falta de respeto al boxeo, hablar sobre un tipo que no siguió las reglas. Siento que él me ha faltado el respeto, especialmente porque viene de un tipo que literalmente le faltó el respeto y escupió la ética del deporte. Sí, me molesta. Creo que está salado porque tengo la oportunidad de vencer a Mayweather y él perdió contra él. Esa es su única derrota", agregó.

