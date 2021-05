Ha habido muchos grandes nombres en el mundo del boxeo a lo largo de la historia y los púgiles destacan por muchas razones, ya sea por su potencial de un solo golpe, su impecable defensa o lo que nos ocupa hoy, su velocidad de rayo. Muchos de los púgiles de esta lista siguen en activo (a fecha de marzo de 2021) y podrían estar potencialmente en un puesto más alto cuando terminen sus carreras.

La rapidez de las manos es un activo muy deseable en el mundo del boxeo y, aunque se puede entrenar, algunos de los púgiles de esta lista nacieron con ese don. Aunque la potencia también es importante y es algo en lo que todo boxeador debería trabajar, la velocidad es la única cualidad que tiene un valor incalculable cuando se trata de las características de un boxeador.

Una gran velocidad da a los púgiles un nivel único de imprevisibilidad y, aunque es importante para el ataque, a la defensiva la velocidad puede sacarlos del peligro rápidamente. Floyd Mayweather Jr. era un maestro de esto y sus habilidades técnicas combinadas con su dinámica, lo convierten en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Sin más preámbulos, aquí están los 25 boxeadores más rápidos de todos los tiempos.

25. Terence Crawford

Terence Crawford es una máquina de velocidad en el peso welter y no hay duda de que es un genio defensivo. Uno de los mejores boxeadores libra por libra de su categoría de peso, Crawford está actualmente invicto con 37 combates y 28 de esas victorias por nocaut hasta marzo de 2021.

Terence Crawford en un pesaje (Getty)

Crawford ha celebrado múltiples campeonatos mundiales en diferentes categorías de peso y es uno de los boxeadores más agradables de ver. Desde febrero de 2021, ha sido nombrado el mejor boxeador en activo del mundo, libra por libra, por ESPN. Su increíble velocidad es siempre un reto para sus oponentes.

24. Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk es el primer peso crucero de la historia que ostenta los cuatro principales títulos de campeón del mundo. Apodado "El Gato", Usyk es conocido por su increíble trabajo de piernas y su resistencia. Actualmente está invicto con 18 peleas y 13 de ellas ganadas por nocaut hasta marzo de 2021.

Oleksandr Usyk (Getty)

Incluso la velocidad de sus logros es impresionante, ya que el boxeador ganó su primer título mundial en su décima pelea y se convirtió en el campeón indiscutible en la decimoquinta. En 16 combates, había derrotado a cinco campeones mundiales actuales o anteriores, un logro increíble.

23. Larry Holmes

Larry Holmes, apodado el "Asesino de Easton", tenía uno de los mejores y más rápidos jabs de izquierda de la historia del boxeo. En la división de los pesos pesados, pocos púgiles se acercaban a la velocidad que tenía Holmes en sus jabs. Holmes mantuvo el título de los pesos pesados durante cinco años y defendió su título contra 19 púgiles.

Larry Holmes lanza un golpe de izquierda contra Evander Holyfield (Getty)

Es uno de los cinco boxeadores que han vencido a Muhammad Ali y el único que fue capaz de detenerlo. La velocidad de sus jabs le hacía destacar cuando se enfrentaba a sus oponentes y también podía realizar algunas combinaciones rápidas y limpias.

22. Oscar De La Hoya

Oscar De la Hoya, apodado "El Chico de Oro", no era el boxeador más rápido del planeta, pero tenía su velocidad. De La Hoya siempre podía competir bien contra la velocidad y sus enormes golpes le daban ventaja. Aunque no se le conoce principalmente por su velocidad, como algunos otros de esta lista, De La Hoya era rápido en su mejor momento y, combinado con sus grandes golpes, era una fuerza a tener en cuenta.

Oscar De La Hoya se enfrenta a Jeff Mayweather (Getty)

De La Hoya ganó 11 títulos mundiales en seis categorías de peso diferentes y, antes de Mayweather y Manny Pacquiao, fue el boxeador que más ingresos generó en el pago por visión, con unos 700 millones de dólares. El boxeador disputó 45 combates en los que ganó 39 (30 por KO) y perdió 6.

21. Paulie Malignaggi

Paulie Malignaggi, apodado "Magic Man", era conocido por su increíble velocidad de manos y su durabilidad. A Malignaggi le encantaba una buena burla en medio de la pelea y su velocidad le permitía hacerlo con seguridad lejos de los puños de sus oponentes. Fue campeón del mundo en las divisiones de peso welter ligero y welter.

Paulie Malignaggi reacciona contra Danny García durante su combate de peso wélter (Getty)

Malignaggi no tenía la potencia de golpeo de De La Hoya o de Holmes, pero su insana velocidad compensaba todo lo demás que le faltaba al boxeador. The Magic Man era inteligente dentro del cuadrilátero y podía realizar buenas combinaciones sin dejar de dar sus conocidas burlas a sus oponentes.

20. Roberto Durán

Roberto Durán, apodado "Manos de Piedra", tenía una excelente defensa y una potencia de golpeo que daba miedo. Esto, combinado con su velocidad, lo convirtió en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Durán terminó su carrera con 119 combates, 103 victorias y 70 KO.

Roberto Durán (izquierda) en acción contra Pat Lawlor (Getty)

Durán fue campeón del mundo en cuatro categorías de peso diferentes y es el segundo boxeador que ha competido a lo largo de cinco décadas. Su potencia de golpeo, combinada con su velocidad, le convirtió rápidamente en una estrella y en un nombre que el mundo del boxeo recordará para siempre.

19. Ryan García

Ryan García apodado "El Relámpago" tiene una buena potencia y unas manos increíblemente rápidas que hacen honor a su apodo. En 2016, firmó con Golden Boy Promotions, la compañía que creó el propio Óscar De La Hoya, y a partir de enero de 2021, está clasificado como el tercer mejor boxeador de peso ligero en activo del mundo.

Ryan García posa en la báscula (Getty)

García es un oponente letal para cualquier boxeador, ya que su poder, velocidad y buenas combinaciones son de temer. Actualmente está invicto desde marzo de 2021 con un récord de 21 peleas y 21 victorias, 18 de ellas por KO. La joven estrella ha sido noticia y podría ser la próxima gran estrella de pago.

18. Thomas Hearns

Thomas Hearns, apodado "The Hitman", tenía una gran velocidad. Era un boxeador de peso welter de 1,90 metros con uno de los golpes más duros del deporte. El tipo de velocidad que podía producir era sorprendente, especialmente para un boxeador de su tamaño.

Tommy Hearns da un golpe de derecha durante una pelea contra Virgil Hill (Getty)

Hearns se convirtió en el primer boxeador de la historia en ganar títulos mundiales en cinco divisiones de peso diferentes. Su cuerpo alto y delgado le permitió hacerlo y, independientemente de la división en la que estuviera, era igual de rápido y fuerte, lo que lo hacía mucho más impresionante y memorable.

17. Amir Khan

Amir Khan o "King Khan" tiene unas manos asombrosamente rápidas y nadie puede negarlo. Khan puede agradecer la mayoría de sus victorias a su velocidad y sus derrotas a su débil mentón. Es uno de los campeones mundiales profesionales británicos más jóvenes de la historia, ya que ganó el título de la AMB a los 22 años.

Amir Khan posa tras su KO en el quinto asalto a Zab Judah (Getty)

Khan disputó 39 combates con 34 victorias y 21 KO. King Khan siempre destacó por su velocidad y el boxeador también tuvo otros logros notables como 3 medallas de oro y una de plata representando a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de 2004. Su velocidad era de las que hay que tener en cuenta.

16. Naseem Hamed

El "Príncipe" Naseem Hamed es conocido por sus extrañas payasadas en el boxeo, como entrar en el cuadrilátero en una alfombra mágica, y por sus exhibiciones de alto nivel en el cuadrilátero. Esto sólo era posible gracias a su increíble velocidad de manos y a que, cuando sus oponentes menos lo esperaban, golpeaba rápidamente y con gran potencia.

Naseem Hamed, de Gran Bretaña, hace saltar a Manuel Calvo (Getty)

Prince Naseem fue campeón mundial de peso pluma en múltiples ocasiones y fue introducido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2015. Aunque era conocido por sus entradas al ring y su carácter chulesco, también era un púgil espectacular con algunas de las manos más rápidas jamás vistas.

15. Sergio Martínez

Sergio "Maravilla" Martínez fue asombroso y podría ser el peso medio más rápido de la historia. El argentino tuvo un reinado de 50 meses como campeón de peso medio y ese récord sigue siendo uno de los más largos de la historia para esa categoría de peso. Martínez tiene un récord de 58 peleas, 53 victorias, 2 empates y 30 KO.

Sergio Martínez se pesa (Getty)

El hincha de River Plate era conocido por su velocidad y su emocionante estilo de lucha, lo que le convertía en uno de los boxeadores más agradables de ver. Sus grandes combinaciones y su velocidad, junto con su estilo de lucha agradable a la vista, hacen de Maravilla Martínez un campeón para recordar.

14. Zab Judah

"Super" Zab Judah fue comparado con Mayweather, no por sus habilidades técnicas sino por la velocidad de sus manos. Tenía un enorme potencial que tristemente nunca se cumplió y gran parte de ello fueron las manos extremadamente rápidas y el poder de golpeo del boxeador. Su carrera terminó en 2019 cuando fue hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral.

Zab Judah (derecha) lucha contra el colombiano Rafael Pineda durante el combate por

el Campeonato Intercontinental de Peso Wélter de la OMB (Getty)

Judah se retiró con un récord de 56 combates, 44 victorias, 30 por KO, 10 derrotas y dos no contestados. Súper Judah ostentó múltiples campeonatos mundiales en dos categorías de peso diferentes, incluidos los títulos de peso welter de la OMB y de la FIB entre 2000 y 2004.

13. Gary Russell Jr.

Gary Russell Jr. es conocido por ser uno de los púgiles más rápidos de este deporte. A partir de enero de 2020, está clasificado como el segundo mejor boxeador de peso pluma en activo del mundo. Además tiene un récord de 32 peleas, 31 victorias, 18 de ellas por KO.

Gary Russell Jr. celebra mientras levanta la mano tras el combate por el título de peso pluma

del CMB contra Joseph Díaz Jr. (Getty)

El prospecto del año 2011 tiene unas manos muy rápidas. Russell Jr. es conocido por su velocidad y atletismo, su único aspecto negativo es que realmente sólo pelea una vez al año. Algunas de las manos más rápidas que el mundo del boxeo ha visto con seguridad.

12. Willie Pep

Willie Pep tenía una defensa fenomenal y era rápido para responder al ataque de su oponente con múltiples jabs y buenas combinaciones. Pep boxeó la impresionante cifra de 1.956 asaltos en los 241 combates que disputó en su carrera, ¡unas cifras inauditas! Se retiró con un récord total de 241 combates, 229 victorias, 65 KO, 11 derrotas y un empate.

Medio plano de Willie Pep (Fuente wikipedia.org)

Pep era conocido por su velocidad y su inmaculada defensa. Fue votado como el peso pluma número 1 del siglo XX y clasificado como el mejor peso pluma de todos los tiempos por la organización International Boxing Research en 2005. Las manos rápidas como un rayo de Pep le hicieron entrar en el Salón de la Fama en 1990.

11. Shane Mosley

"Sugar" Shane Mosley tenía un excelente juego de pies, un gran coeficiente intelectual de boxeo y una gran potencia de golpeo. Mosley fue campeón del mundo en tres categorías de peso, incluyendo los títulos de peso welter del CMB, de la AMB (Super) y del peso ligero de la FIB. En 2000 y 2001, "Sugar" Mosley fue nombrado el mejor boxeador en activo del mundo, libra por libra, por The Ring.

Winky Wright recibe un izquierdazo de Shane Mosley (derecha) (Getty)

Mosley tuvo algunas peleas muy memorables como sus combates con Floyd Mayweather, Oscar De La Hoya y Manny Pacquiao. Su récord final al retirarse fue de 61 peleas totales, 49 victorias, 41 KO, 10 derrotas, un empate y una no contestada. Y no entra en muchas listas de este tipo, pero creemos que merece un lugar en el ranking.

10. Héctor Camacho

Héctor Camacho no poseía un golpe de gracia como muchos otros boxeadores de esta lista, pero era capaz de superar a muchos de sus oponentes gracias a su increíble velocidad. También compitió en ocho categorías de peso diferentes y fue campeón del mundo en tres de ellas.

Héctor Camacho lanza un gancho de derecha a Bob Elkins (Getty)

Camacho es otro boxeador con algunas peleas muy notables como sus combates con Félix Trinidad y Óscar De La Hoya, pero es recordado por haber vencido a Roberto Durán en dos ocasiones y por haber noqueado al único Sugar Ray Leonard y haberlo mandado al retiro.

9. Floyd Mayweather Jr.

Floyd "Money" Mayweather es un genio de la defensa y uno de los mejores boxeadores que ha visto este deporte. La impenetrable defensa de Mayweather y sus rápidas devoluciones lo convirtieron en uno de los mejores boxeadores defensivos de la historia. Eso, junto con el hecho de que Mayweather tiene uno de los récords más altos de la historia en cuanto a precisión de golpeo, lo convirtió en una bestia.

Floyd Mayweather Jr. posa en la báscula (Getty)

Mayweather se retiró con un récord de 50 combates, 50 victorias y 27 victorias por KO. Su apodo es dinero por una razón, ha ganado aproximadamente 1.670 millones de dólares en ingresos por PPV a lo largo de su carrera y ha sido el atleta mejor pagado del mundo en múltiples años.

8. Sugar Ray Robinson

Sugar Ray Robinson tenía muchas cosas, además de su ridícula velocidad, como grandes combinaciones y una potencia de golpeo de temer. Robinson es considerado por muchos como el mejor boxeador de todos los tiempos y fue incluido en el Salón de la Fama en 1990.

Sugar Ray Robinson (Fuente: Twitter @jorgelerabox)

Se retiró con un récord de 200 combates en total, 173 victorias, 109 de ellas por KO, 19 derrotas, 6 empates y 2 no contestados. Sugar Ray Robinson mantuvo una racha de 91 combates invictos entre 1943 y 1951, la tercera más larga de la historia del boxeo profesional.

7. Mike Tyson

"Iron" Mike Tyson fue uno de los boxeadores de peso pesado más rápidos y explosivos que ha visto este deporte. Mike no era tan alto ni tan grande como sus compañeros de peso pesado, pero su rápido juego de piernas y sus imprevisibles y veloces golpes le convirtieron en el campeón del mundo que todos recordamos.

Evander Holyfield y Mike Tyson se enzarzan durante su combate por el título de los pesos pesados (Getty)

Tyson se retiró con un récord de 58 combates totales, 50 victorias, 44 triunfos por KO, 6 derrotas y 2 no contestados. Con 20 años, cuatro meses y 22 días, tiene el récord mundial de ser el boxeador más joven en ganar un título mundial de peso pesado.

6. Floyd Patterson

Floyd Patterson fue uno de los primeros boxeadores rápidos de peso pesado de la historia. Patterson tenía una increíble velocidad de manos y era conocido por su estilo de boxeo "peek-a-boo". Entró en el Salón de la Fama en 1991 y fue dos veces campeón del mundo de los pesos pesados.

El dos veces campeón del mundo de los pesos pesados Floyd Patterson (izquierda) se enfrenta

a un oponente desconocido (Getty)

Patterson se retiró con un récord de 64 combates totales, 55 victorias, 40 de ellas por KO, 8 derrotas y un empate. Antes de que Mike Tyson batiera su récord, Patterson fue el boxeador más joven en ganar el título con 21 años. Fue uno de los pesos pesados más rápidos que ha visto este deporte.

5. Muhammad Ali

Muhammad Ali bailaba alrededor de sus oponentes y tenía uno de los movimientos de pies más rápidos de todos los boxeadores de peso pesado. Tenía fama de hablar mal, pero siempre ponía su dinero donde estaba su boca. Ali era algo especial y mucho más que un simple boxeador.

Muhammad Ali en acción contra Al 'Blue' Lewis durante un combate de pesos pesados (Getty)

Ali se retiró con un récord de 61 combates totales, 56 victorias, 37 de ellas por KO y 3 derrotas. Algunas de las peleas más históricas y memorables son los combates de Ali con Joe Frazier, como la "Pelea del Siglo" y "Thrilla in Manila", y su "Rumble in the Jungle" con George Foreman, que ha sido calificado como uno de los mayores acontecimientos deportivos del siglo XX.

4. Meldrick Taylor

Meldrick Tylor tenía una extraña velocidad de manos y podría ser el boxeador de peso wélter más rápido de la historia. También tenía buenas combinaciones y era muy bueno técnicamente, pero era su increíble velocidad lo que realmente le daba ventaja sobre sus oponentes.

Meldrick Taylor lanza un puñetazo a Luis García durante una pelea (Getty)

Taylor se retiró con un récord de 47 combates totales, 38 victorias, 20 de ellas por KO, 8 derrotas y un empate. Fue campeón del mundo de los dos pesos y se le apodó "TNT" por su explosividad y su impresionante velocidad. Una de las manos más rápidas que ha visto el mundo del boxeo.

3. Manny Pacquiao

Manny Pacquiao está clasificado como el boxeador de izquierda más rápido de la historia. "PacMan" es un púgil increíble y en marzo de 2021 está clasificado como el tercer mejor boxeador de peso welter en activo del mundo. Pacquiao es el único campeón mundial de ocho divisiones en la historia del boxeo y ha ganado un total de 12 títulos mundiales importantes.

Manny Pacquiao posa en la báscula durante su pesaje oficial (Getty)

Pacquiao subió varias divisiones de peso y, por lo general, cuando los boxeadores lo hacen, cambian el peso y el músculo por la velocidad, pero PacMan no, ya que subió varias categorías de peso y sólo parecía ser más rápido. Pacquiao también ha sido clasificado como el mejor boxeador zurdo de todos los tiempos.

2. Sugar Ray Leonard

Sugar Ray Leonard es uno de los boxeadores más rápidos de la historia y su velocidad era simplemente de otro mundo. Leonard tenía unos movimientos superiores y sus combinaciones eran imprevisibles y precisas. Sugar Ray Leonard estallaba en feroces ráfagas en las que asestaba múltiples golpes en pocos segundos.

Sugar Ray Leonard (izquierda) y Thomas Hearns intercambian golpes durante un combate (Getty)

Sugar Ray Leonard se retiró con un récord de 40 combates totales, 36 victorias, 25 de ellas por KO, 3 derrotas y un empate. Considerado a menudo como el mejor boxeador de todos los tiempos, Leonard ganó títulos mundiales en cinco categorías de peso diferentes y dos medallas olímpicas de oro. Muy pocos boxeadores fueron capaces de soportar su furia de golpes.

1. Roy Jones Jr.

Roy Jones Jr., en su mejor momento, era absolutamente imparable y tenía una de las velocidades más insanas jamás vistas. Jones llevó la exhibición a un nivel diferente e incluso luchó con las manos a la espalda en ocasiones. Podía hacerlo gracias a sus reflejos felinos y a una velocidad que ningún otro boxeador poseía.

Roy Jones Jr y Antonio Tarver en acción (Getty)

Roy Jones Jr. se retiró con un récord de 75 combates totales, 66 victorias, 47 de ellas por KO y 9 derrotas. Jones ostentó múltiples campeonatos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes y, a partir de marzo de 2021, ostenta el récord de alegrías en combates por el título unificado de peso semipesado, con doce.

